國道6號東草屯休息站開工 成東西向國道首座休息站

國道六號東草屯休息站今天開工，地點在於國道六號指標6.7k西行空地，設置廁所、簡易賣店，規畫137個汽車位，規畫男女廁所共68個廁間，同時納入九九峰和鳥嘴潭人工湖景觀，預計2024年7月完工，提升國道六號服務品質，也促進草屯地區發展與農產行銷。

東草屯休息站開工儀式，由高速公路局長趙興華等人主持，趙興華說，休息站工程總經費約4.5億元，整體工程27個月，預計2024年7月竣工，是第一座東西向國道休息站。休息站主體建築提供地方販售農特產品，行銷南投優良農特產品，亦有提供遊客飲食服務，藉由綠建築設計，營造一個悠閒行旅的舒適休憩環境。

國道六號通車多年，大幅縮短埔里、魚池、仁愛鄉對外交通時間，也是民眾前往清境、合歡山、日月潭必經國道，國內旅遊興盛，南投一到假日更是車水馬龍。

行政院中辦聯合服務中心前執行長蔡培慧在立委任內便爭取興建「東草屯休息站」，蔡培慧說，南投旅遊興盛，但國道六號沿線缺乏休息站，經不斷爭取後取得交通部核許計畫，這幾年通過環評、發包，終於動工。