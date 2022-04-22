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國道6號東草屯休息站開工 成東西向國道首座休息站

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國道六號東草屯休息站今天動土，結合九九峰、鳥嘴潭人工湖景觀，提供用路人舒適的休憩空間。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站今天動土，結合九九峰、鳥嘴潭人工湖景觀，提供用路人舒適的休憩空間。圖／蔡培慧提供

國道六號東草屯休息站今天開工，地點在於國道六號指標6.7k西行空地，設置廁所、簡易賣店，規畫137個汽車位，規畫男女廁所共68個廁間，同時納入九九峰和鳥嘴潭人工湖景觀，預計2024年7月完工，提升國道六號服務品質，也促進草屯地區發展與農產行銷。

東草屯休息站開工儀式，由高速公路局長趙興華等人主持，趙興華說，休息站工程總經費約4.5億元，整體工程27個月，預計2024年7月竣工，是第一座東西向國道休息站。休息站主體建築提供地方販售農特產品，行銷南投優良農特產品，亦有提供遊客飲食服務，藉由綠建築設計，營造一個悠閒行旅的舒適休憩環境。

國道六號通車多年，大幅縮短埔里、魚池、仁愛鄉對外交通時間，也是民眾前往清境、合歡山、日月潭必經國道，國內旅遊興盛，南投一到假日更是車水馬龍。

行政院中辦聯合服務中心前執行長蔡培慧在立委任內便爭取興建「東草屯休息站」，蔡培慧說，南投旅遊興盛，但國道六號沿線缺乏休息站，經不斷爭取後取得交通部核許計畫，這幾年通過環評、發包，終於動工。

蔡培慧重視當地自然景觀九九峰與施工中的鳥嘴潭人工湖的結合、帶動草屯、中寮在地農產推廣，擔任中辦執行長期間也密切與高公局持續討論。工程基地北鄰烏溪遙望九九峰、南側為鳥嘴潭人工湖，原規劃作為收費站使用，在國六施工階段已完成匝道動線，完工後，因應國六沿線觀光發展需求及鳥嘴潭人工湖可望帶入人潮。

國道六號東草屯休息站開工，由高公局長趙興華、行政院中辦前執行長蔡培慧等人共同動土。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站開工，由高公局長趙興華、行政院中辦前執行長蔡培慧等人共同動土。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站開工，由高公局長趙興華、行政院中辦前執行長蔡培慧等人共同動土。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站開工，由高公局長趙興華、行政院中辦前執行長蔡培慧等人共同動土。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站今天動土，結合九九峰、鳥嘴潭人工湖景觀，提供用路人舒適的休憩空間。圖／蔡培慧提供
國道六號東草屯休息站今天動土，結合九九峰、鳥嘴潭人工湖景觀，提供用路人舒適的休憩空間。圖／蔡培慧提供

國道 南投 蔡培慧

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