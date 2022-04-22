增進漁工人權擬7大策略 漁業署：違反勞權僅少數漁船

行政院昨公布漁業與人權行動計畫，擬定七大策略，農委會今天再找業者、NGO團體來開記者會，希望遠洋漁船漁工人權問題能往前走。

七大策略中，低薪問題為首要，漁業署長張致盛表示，今年7月起，最低工資將由450美元提升至550美元（調高 22%）、建立薪資審議機制，且須直接給付船員，不得經由外國仲介轉付、要求船上以出勤紀錄表。

另外，NGO團體過去遇到漁工人員問題，會提出加監測，漁業署也規劃提升監測管理機制能量，計畫推動第一年檢查所有1100艘遠洋漁船，往後每年檢查50%；推動裝設CCTV；另內政部建立打擊海上犯罪合作機制。

張致盛表示，對業界來說是個新的改變，為了漁業新的發展，要面對這改變，過去幾年，不斷請業界、NGO一起溝通、座談，彼此知道彼此立場，針對這行動計畫，也與院長報告，台灣約有1150艘遠洋漁船，權宜船（FOC）約有200多艘，違反人權的極為少數，是可以說明與改善的，但因為少數船隻的違規，讓我國遠洋漁業受到很大的影響，產業要盡量凝聚共識，做些改變。

台灣區鮪魚公會理事長林毓志表示，產業團體不能因少數損害勞動條件的個案，影響整體遠洋產業發展及形象，將以務實態度改善船員勞動條件與生活環境，保障船員權益；讓遠洋產業永續發展。產業也想要進步，也與國內以及國外的人權團體溝通、甚至視訊會談，希望增進兩邊雙方的相互諒解，讓產業往前走。