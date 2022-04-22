台鐵五一不加班 交部出動10條「類火車」購票、班表看這裡

台鐵工會五一不加班，交通部結合高鐵、客運等進行應變計畫。交通部公路總局也提出「類火車」因應，類火車是調派遊覽車因應，總計10條路線、開行594班次，預計提供2萬3760座位，於台鐵火車站購票、原台鐵站前上下車，以花蓮到台東為例，運行時間4小時。

公路總局規畫，類火車中西部4條路線、東部有3條路線、南迴線3條路線。類火車如火車，在車站附近上下車，有直達車、也有區間車。

至於購票形式與票價，台鐵局長杜微表示，類火車票價比照區間車、區間快車，於車站購票。票價比照原台鐵票價。

公路總局長陳文瑞表示，類火車是仿照鐵路方式，請遊覽車公會調派遊覽車因應，將在台鐵火車站前方停靠，由台鐵售票，停靠班表、上下車確切位置，都會公布給民眾知道，現場也會有臨時站牌或布條等，讓民眾清楚搭乘訊息。

陳文瑞表示，以東部來說，這次類火車花蓮到台東0951直達車、花蓮至玉里0952區間車，玉里到台東0953車號。花蓮到台東是四個小時，以花蓮到玉里的0952來說，停靠站為吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里。

交通部次長陳彥伯表示，因應這次台鐵五一不加班可能的衝擊，窮盡各種可能提供旅運服務。

現場媒體提問，類火車站如果沒人搭，是否按原時間運行？陳文瑞表示，類火車時間公布後，就會按照班表運行，不會不開。