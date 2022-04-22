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18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

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不得併用抗病毒藥物Paxlovid 健保署公布10大禁忌藥物

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
世界衛生組織22日「強烈推薦」口服抗病毒藥物Paxlovid，建議病情較輕，但仍有高住院風險的患者服用。路透
世界衛生組織22日「強烈推薦」口服抗病毒藥物Paxlovid，建議病情較輕，但仍有高住院風險的患者服用。路透

新冠肺炎確診病人大增，每個人都有機會使用到口服抗病毒藥物，但以抗病毒藥物Paxlovid來說，即與多項藥物有交互作用，民眾需多加注意。中央健保署表示，依用藥說明書載明，有10大類藥物為Paxlovid藥品的禁忌藥品，並與35類藥物會產生交互作用，因此為保障民眾用藥安全，健保醫療資訊雲端查詢系統新增交互作用主動提示功能，提醒醫事人員多加留意。 

抗病毒藥物Paxlovid是身體中一種酶（CYP3A）的抑制劑，而經由這種酶代謝的相關藥物使用後，可能會影響患者體內藥物血中濃度。依照用藥說明書載明，該藥與多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥、HIV與C型肝炎等抗病毒劑、抗感染劑、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、麻醉、鎮靜／安眠藥，以及全身性類固醇等藥品。 

如若同時使用止痛藥，存在嚴重呼吸抑制或血液學異常的可能性，禁止併用；而同時使用抗癌藥，由於存在發生嚴重不良事件，禁止併用；或鎮定或安眠藥，因存在極度鎮靜和呼吸抑制的可能性，因此禁止併用等。（https://reurl.cc/ZA7j0V）       

健保署長李伯璋說，為保障病人用藥安全，除透過與各特約醫事服務機構專屬健保資訊網（VPN）公告區及「健保雲端系統」摘要區提示Paxlovid的用藥資訊外，也依用藥說明書於雲端系統透過應用程式介面建置藥品交互作用主動提示功能，提醒醫師善用雲端查詢機制，於開立處方時，密切注意並詢問病患是否有使用具禁忌或交互作用的藥物。

COVID-19 治療口服抗病毒藥物 Paxlovid 之禁忌藥物：

α1-腎上腺素能受體拮抗劑：alfuzosin

鎮痛藥：pethidine、piroxicam、propoxyphene

抗心絞痛藥：ranolazine

抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、 propafenone、quinidine

抗痛風：colchicine

抗精神病藥：lurasidone、pimozide、clozapine

麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、 methylergonovine

HMG-CoA 還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin

PDE5 抑制劑：sildenafil (Revatio®) 用於治療肺動脈高壓 (pulmonary arterial hypertension，PAH)

鎮定/安眠藥：triazolam、oral midazolam

健保 痛風 抗癌

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