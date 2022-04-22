鹽霧、銀合歡多重夾擊 澎湖怪病還與這件事有關

去年9月底澎湖爆發怪病，許多人皮膚莫名起疹發癢，一度引起民眾恐慌，事後經醫界、學界聯手揪病灶，才發現是毛毛蟲剛毛誘發的大規模皮膚病。值得一提的是，當時在澎湖林務所附近卻未傳出「災情」，林務所與農政專家研討後，共同認為不同的樹木能提供不同的環境棲息地，當環境複雜化，才躲過毛毛蟲危機。

若在澎湖隨地找制高點眺望，隨處皆可見被烈日曬得乾涸卻又堅挺的銀合歡，澎湖縣地政局前局長蔡俊哲表示，該外來種是當年日本殖民大面積的撒種、造林，早年還能當柴燒，現在卻是導致樹木長不出來的元兇，也讓澎湖造林樹種少有變化，景象也較單調。又因氣候特殊，林木長年受颱風、東北季風及鹽霧危害，生長不易。

林務公園管理所所長李振綱表示，澎湖夏天的綠意幾乎都是銀合歡，這幾年陸續整地造林，不僅要對抗銀合歡，還得面對水土難保持的玄武岩地形，以及東北風狹帶海水鹽分導致的鹽霧危機。他形容，鹽霧造成的鹹水煙就像在滷醬菜，鹽分將葉片水分吸乾殆盡，很少樹種能成功存活下來。

去年9月底那場澎湖爆發怪病，也讓民眾開始關注極端氣候下的環境議題，李振綱事後也盤點，當時在銀合歡周邊的地區幾乎都有發生怪病事件，但在林務所周邊卻沒有。他與幾位農政專家研討，認為不同的樹木能提供不同的環境棲息地，當環境複雜化，才沒有爆發毛毛蟲危機。

實際上，澎湖農漁局林務所自民國91年起，依循縣府政策，受理青青草原、小徑闢建與維護管理，近年已讓都市街景有所改變，即便是在市區的青青草原，也能看見許多蝴蝶翩翩飛舞。

三年前林務所也在犀山公園剷除大片銀合歡，並鋪上草皮、植樹，打造青青草原2.0，是澎湖居民的休憩好所在，還有戰時建造的碉堡能乘涼。去年也在澎湖車船處旁造林，預估十年後能成為另一處青青小徑。