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影／剷除銀合歡威脅 澎縣藉水寶盆種下5千棵樹

聯合報 / 記者趙宥寧／澎湖即時報導
今天是世界地球日，澎湖縣政府與慈心有機農業基金會、和泰汽車合作「一車一樹」植樹活動，藉由水寶盆技術在五德植樹區種下5000棵樹，並在樹上掛上以銀合歡製作的木牌。記者趙宥寧／攝影
今天是世界地球日，澎湖縣政府與慈心有機農業基金會、和泰汽車合作「一車一樹」植樹活動，藉由水寶盆技術在五德植樹區種下5000棵樹，並在樹上掛上以銀合歡製作的木牌。記者趙宥寧／攝影

今天是世界地球日，澎湖縣政府與慈心有機農業基金會、和泰汽車合作「一車一樹」植樹活動，藉由水寶盆技術，在五德植樹區共種下5000棵樹，樹種包含木麻黃、象牙柿、土沉香、蘭嶼樹杞、海葡萄，造林面積達1.5公頃，除了要徹底根除外來種銀合歡威脅，也盼能藉由多元化的複合樹種，吸引各種生物棲息，也能活化軍事用地。

澎湖縣議長劉陳昭玲表示，地球暖化導致氣候變遷衝擊，大量植樹正是我們的課題，但澎湖熱天烈日、冬天風大，水分又少，植樹是一件非常不容易的事。但她說，近幾年中央地方注重植樹，希望在各方努力下，讓澎湖植樹能更快速看到成績，希望讓前人種樹、後人乘涼。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，慈心推動種樹至今快要百萬棵，和泰汽車是企業種樹龍頭。不過澎湖除了氣候問題，還有銀合歡入侵，土地也有許多石礫、岩盤。在澎湖種樹難度是「數一數二」的高，但藉由水寶盆技術，不管風大、乾旱都能克服保水困難，希望能讓澎湖有更多樣性的樹種。

澎湖縣長賴峰偉表示，地球只有一個，卻因為人類有太多私慾而破壞環境。但他說，世界每個角落地球人都希望把地球維護好，因此除了公部門，也希望民間能種樹，未來也計畫分區送樹苗，澎湖未來才會越來越漂亮。

澎湖林務公園管理所長李振綱表示，在澎湖植樹是與天鬥法，樹木往往是今年夏季生長三吋，又被冬季強風帶來的鹹水煙弄枯萎兩吋，一吋吋向上爭取存活機會。實際上，去年春末已在澎湖休憩園區試驗水保盆種植海葡萄、瓊崖海棠，植栽存活率超過九成，顯見水寶盆造林模式已有成效。

為了力抗澎湖惡劣的先天環境，這次採用「水寶盆」植樹法。慈心基金會種樹總監程禮怡表示，水寶盆不只是種樹，是種樹加護樹，將水導入樹苗根部，就是長長久久的護樹。

程禮怡也親自示範水寶盆植樹法，她先拿起兩棵樹苗，先將樹苗土球脫盆，再以水寶盆固定在竹竿旁，接著把樹種在土內。另外再拿起導水繩兩根，一端壓進土內，另一端用活節暫時固定在樹苗，再將水寶盆套入樹苗，接著把樹苗上的活結解開，讓它自然垂落在水寶盆的凹槽，接著再灌入水。

程禮怡說，一旦下雨，雨水會進來，若沒有降雨，人工也可以再來灌水。她說，水寶盆的水每滴都會進入樹苗根部，讓樹木即便在惡劣環境，存活率也能超過九成，成長速度更可達兩倍以上。

澎湖縣政府活動盼藉由多元化的複合樹種，吸引各種生物棲息，也能活化軍事用地，更兼具教育意義。記者趙宥寧／攝影
澎湖縣政府活動盼藉由多元化的複合樹種，吸引各種生物棲息，也能活化軍事用地，更兼具教育意義。記者趙宥寧／攝影
澎湖縣政府與慈心有機農業基金會、和泰汽車合作「一車一樹」植樹活動，藉由水寶盆技術在五德植樹區種下5000棵樹。記者趙宥寧／攝影
澎湖縣政府與慈心有機農業基金會、和泰汽車合作「一車一樹」植樹活動，藉由水寶盆技術在五德植樹區種下5000棵樹。記者趙宥寧／攝影

澎湖 護樹 氣候變遷

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