台鐵五一不加班衝擊！交通應變計畫出爐 補足35.8萬運能需求

台灣鐵路工會發動「五一勞動節不加班」，將衝擊當日旅運。台鐵統計當日訂票張數1.3萬餘張，已協調高鐵、國道客運、類火車客運等，補足35.8萬人次需求。台鐵區域小站則以租賃車、九人座巴士替代。

交通部今天公布當日交通應變計畫。交通部長王國材於會議一開始先展現歉意，他表示，台鐵的組織改革，確實「始作俑者就是我」，尊重台鐵同仁不加班的選擇，但交通部要負擔不加班的責任。

根據台鐵統計，截至4月21日台鐵5月1日全線對號列車訂票張數1萬3293張，其中東部幹線及南迴線5000張。

根據計畫，台鐵局、公路總局及台灣高鐵公司規畫填補台鐵預估當天運能缺口約35.8萬人次需求，並已協調高鐵、國道客運、公路及市區客運籌備疏運運能，將滿足西部幹線21.1萬人次、東部幹線4.1萬人次、支線及區域10.6萬人次旅運需求。

城際部分利用高鐵及國道客運，區域運輸則利用一般公路客運、市區客運及都會捷運系統，開十條類火車臨時客運路線系統。

其中，高鐵預計提供25萬人次運能，除負擔原高鐵旅運16萬人次之外，可分擔台鐵9萬人次，國道客運籌備23.1萬座位，除原國道客運9.5萬人次需求，可再分擔台鐵13.6萬人次。