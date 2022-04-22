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典藏品「出走」庫房 原住民古物展屏東美術館展出

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府典藏豐富多元的原住民文物，有49件登錄為「一般古物」，為提升古物的文化價值與活化推廣，一場名為「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓古物走出庫房與大眾展開近距離對話，深化文化資產保存意涵，也從不同的詮釋角度，讓人親炙古物的藝術紋理。

文化處表示，屏東縣長期推動典藏計畫，蒐集縣內原住民文物、客家民俗文物以及美術類藏品，典藏件數與日俱增，已逾三千件，其中，原住民藏品約九百多件，有49件分別於民國95年及105年提報登錄為「一般古物」，涵蓋簷桁（建築物雕刻）、雕刻立柱、陶壺、祈禱箱、佩刀等，這些文物不僅記錄屏東原住民族的生活軌跡，也充分展現了排灣族和魯凱族文化藝術的獨特性。

文化處說，Kinaizuanan a nia men，排灣族語意指「我們生長的地方」，這項特展精選33件原住民古物，以排灣族、魯凱族為敘事框架，從器物的擁有者、使用者、製作者的概念出發，書寫關於族群生活、生存、生命、生根的記事。藉此展覽，一方面讓大眾對於古物的原生文化與使用情境有更深層瞭解，一方面也為古物提供另一詮釋觀點，呈現其社會的、生活的、儀式的及工藝的面貌，讓觀者從不同的切面欣賞古物的內在光彩與深意。

文化處並表示，屏菸1936文化基地目前以「屏東縣大博物館計畫」，除了籌設中的原住民文物館，19號倉庫將改造成「屏東縣典藏中心」，將研究、典藏和展示功能具體實踐，在充滿歷史感的建築裡，再造新的文化氛圍。

屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣文化處舉辦「生之地kinaizuanan a nia men」特展，今起至5月29日在屏東美術館2樓展出，讓原住民古物走出庫房與大眾展開近距離對話。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 原住民 文物

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