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觀光局自行車認證尾聲 茂管處再加碼抽車衣、太陽眼鏡

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
觀光局茂管處「茂林─高雄山城線」是觀光局自行車認證中唯一山線自行車路線，可看見山景及多樣地質景觀。圖／茂管處提供
觀光局茂管處「茂林─高雄山城線」是觀光局自行車認證中唯一山線自行車路線，可看見山景及多樣地質景觀。圖／茂管處提供

觀光局茂林國家風景區管理處配合觀光局「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，推出「茂林-高雄山城線」認證加碼活動，隨著認證活動將於4月30日結束，茂管處再推出最後回饋加碼，只要完成認證取得序號有機會抽中Bose太陽眼鏡或競賽版空力車衣，邀民眾把握機會參加。

茂管處表示，交通部觀光局今年推出「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，民眾凡於4月30日前騎乘16條多元自行車路線中任一路線，至指定地點認證並取得玩騎序號，即可獲得每條路線限量200名的「專屬紀念認證勳章」，更有機會抽中3萬元現金頭獎及知名品牌高級自行車款等玩騎好禮，茂管處特別加碼「Bose太陽眼鏡」1副及「Rapha輕盈自行車衣」1件，將於活動結束後，在Fun心遊茂林臉書粉專直播抽出2位幸運兒。

茂管處表示，茂林國家風景區在群山環繞下，具有高低起伏地形，搭配多樣性的地質景觀，每區各有其獨特魅力，茂管處依各區特色規畫多條自行車道，目前「茂林─高雄山城線」認證地點可至「十八羅漢山服務區」或「新威遊客中心」擇任一地點進行認證以取得玩騎序號，讓騎乘規畫更加彈性，完成認證也更加便利。

更多景點及遊程資訊歡迎至茂管處官網（www.maolin-nsa.gov.tw）查詢，或關注茂管處粉絲專頁「Fun心遊茂林」，「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動詳細資訊，可至「台灣自行車旅遊網」（https://taiwanbike.taiwan.net.tw/）或「台灣自行車節」粉絲專頁查詢。

觀光局茂林國家風景區管理處配合觀光局自行車認證活動，為吸引遊客在活動結束前前往，再加碼抽車衣、太陽眼鏡。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處配合觀光局自行車認證活動，為吸引遊客在活動結束前前往，再加碼抽車衣、太陽眼鏡。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處配合觀光局自行車認證活動，為吸引遊客在活動結束前前往，再加碼抽車衣、太陽眼鏡。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處配合觀光局自行車認證活動，為吸引遊客在活動結束前前往，再加碼抽車衣、太陽眼鏡。圖／茂管處提供
觀光局茂管處「茂林─高雄山城線」是觀光局自行車認證中唯一山線自行車路線，可看見山景及多樣地質景觀。圖／茂管處提供
觀光局茂管處「茂林─高雄山城線」是觀光局自行車認證中唯一山線自行車路線，可看見山景及多樣地質景觀。圖／茂管處提供

自行車 觀光局 國家風景區

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