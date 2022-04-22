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世界地球日 企業推「綠色減法行動」減自駕用紙、塑膠

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
世界地球日，富邦人壽推動「綠色減法行動」，鼓勵員工減自駕、減用紙、減塑膠。圖／富邦人壽提供
世界地球日，富邦人壽推動「綠色減法行動」，鼓勵員工減自駕、減用紙、減塑膠。圖／富邦人壽提供

今天是「世界地球日」至今已有超過10億人共襄盛舉，今年主題「投資我們的星球」，倡議大眾、企業及國家落實綠色經濟，共創公平繁榮的未來。

響應世界地球日，富邦人壽推動「綠色減法行動」，落實環保小行動也能發揮大功效，包括號召同仁「減自駕」、「減用紙」邀保戶善用E化服務減少用紙、「減塑膠」籌組公民科學家團隊，與荒野保護協會共同倡議從源頭減塑，推動河川保育理念，以減法行動實踐永續願景。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「減法」之所以能帶動淨零碳排，在於人們消費或行動前，能有意識的思考其背後所衍生的「環境成本」，富邦人壽做為國民品牌，致力成為綠色金融的領航者，發揮自身影響力連兩年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購交流大會」，邀請逾百家供應商參與，共同重視綠色永續的理念經營，近六年綠色採購金額達4.4億元，期待能帶動國內綠色經濟發展。

他表示，減自駕與GoShare、iRent推員工共享優惠，3000名同仁願採綠色交通開啟永續生活，開車族每周減少自駕1天，1年約減少184萬公噸的碳排放、節省8.1億公升汽油；獲3000同仁支持，其中46%選擇大眾運輸工具、23%選擇使用電動汽機車、20%選擇走路或騎腳踏車、11%選擇共乘。

此外，因應同仁通勤差旅需求，富邦人壽異業結合GoShare、iRent共享汽機車服務，提供員工特惠方案，以減少因工作業務往來生成的碳足跡，鼓勵同仁身體力行永續，為環境盡心力。

同時，企業減用紙，力推視訊投保等E化服務，鼓勵保戶開啟綠色投保一同減碳，如視訊投保、行動保全、電子保單等，2021年共省下約159萬張紙，換算減少碳排約3萬4504公斤，將持續攜手保戶綠色投保。

富邦人壽表示，在減塑膠方面，由於河川廢棄物塑膠製品占6成，號召公民科學家團隊恢復大自然生命力，因此關注河川保育和水資源議題，攜手荒野保護協會推動川廢快篩調查，根據「台中烏溪川廢調查報告」發現，河川廢棄物組成以塑膠製品為主高達6成，源頭減塑刻不容緩。

世界地球日 荒野保護協會

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