又有颱風發展？彭啟明：還太早、下周注意熱擾動變化

今天的天氣更邁入初夏的感覺，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，清晨各地的低溫都已經有20-22度，預計中午高溫西半部多可以突破30度以上，甚至中南部可以到32-33度。

他說，東半部雲量略多，接近30度，由於改吹東南風到南風，花蓮台東到恆春半島成為迎風面可能有機會發展地形的陣雨，尤其山區的午後局部雷陣雨，但多數地方是典型的夏季天氣。

彭啟明表示，這樣的夏天，不像是7、8月熱得讓人受不了的高溫猛夏，大約只有中午11點到下午2點間有點熱，但多數時間會降到30度以下，還算舒適，外出要注意穿著變化，並要防曬防中暑，仍要注意靠山區是否午後有發生雷陣雨，進入較高溫時就要留意高溫造成的熱對流增加，閃電雷擊等現象務必要能避就避。

彭啟明說，類似的天氣預期可以持續7-10天以上，都是太平洋高壓邊緣勢力影響台灣的天氣型態，高壓還不夠強，預期午後陣雨發展的機會略高一些。而長江流域中下游，則是顯著的鋒面系統相當活躍，只是較偏北，還不會直接影響台灣。

彭啟明表示，注意下周菲律賓到南海附近的熱帶擾動變化，有些預測模式模擬七到十天後都有颱風發展的趨勢，不過都還太早，至少等到熱帶性低氣壓生成再來看颱風，可以超前部署今年防颱作業演練，但不需要超前緊張的超超前預警資訊。