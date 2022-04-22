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暖氣團籠罩今起熱得像夏天 吳德榮：周末午後雷雨機率高

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天至下周四台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。本報資料照片
今天至下周四台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周四台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。

今天各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，東半部偶有局部短暫雨。北部18至32度，中部19至33度，南部19至34度，東部17至31度。

吳德榮表示，周六、周日低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時段。下周一至周四低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

他說，各國如歐、美、加模式，持續模擬期末27日起至5月1日，在南海至菲律賓東方海面一帶，為有利熱帶擾動發展的海域（先後約有1至2個擾動）；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一周後不同模式所模擬的位置、強度，存在顯著差異。

吳德榮說，期末有熱帶擾動發展是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能造成的影響，則顯然言之過早，還需要觀察幾天。

吳德榮 南海 高溫

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