響應地球日推動減法生活 企業減少自駕、用紙、塑膠

4月22日世界地球日是地表最大型的公民運動之一，今年主題為「投資我們的星球」，倡議大眾、企業及國家落實綠色經濟。富邦人壽今天表示，為配合地球日理念，推動綠色減法行動，傳遞落實環保不需大刀闊斧，小行動也能發揮大功效的理念，包括減少自駕、用紙、塑膠，以減法行動實踐永續願景。

為關注河川保育及水資源議題，富邦人壽、荒野保護協會近年實施川廢快篩調查，從台中烏溪出發，未來將陸續於新竹頭前溪和雙北淡水河籌組公民科學家團隊展開行動，根據「台中烏溪川廢調查報告」發現，河川廢棄物組成以塑膠製品為主高達6成，顯示源頭減塑刻不容緩。

富邦人壽說，現在有3000名同仁願採綠色交通開啟永續生活，開車族每周減少自駕1天，1年約減少184萬公噸的碳排放、節省8.1億公升汽油，公司還發起「富邦人壽綠色通勤行動力宣言」，獲3000名同仁支持並承諾採用綠色運輸，其中46%選擇大眾運輸工具、23%選擇使用電動汽機車、20%選擇走路或騎腳踏車、11%選擇共乘。

富邦人壽說，現在也持續推展無紙化便捷數位服務，如視訊投保、行動保全、電子保單等，2021年共省下約159萬張紙，換算減少碳排約3萬4504公斤。現在結合世界地球日，在4月22日至7月31日舉辦「減碳向前行」活動，透過互動問答讓大眾了解生活習慣所產生的碳排放量，藉以提升環境永續意識，參加活動就有機會抽中大獎。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「減法」之所以能帶動淨零碳排，在於人們消費或行動前，能有意識的思考其背後所衍生的「環境成本」，富邦人壽連兩年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購交流大會」，邀請逾百家供應商參與，共同重視綠色永續的理念經營，近六年綠色採購金額達4.4億元，期待能帶動國內綠色經濟發展。