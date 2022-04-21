視訊診療、電子圍籬都是多餘 兒科醫籲：相信家長的直覺

指揮中心今公布兒童染疫五大警訊表徵，發燒超過48小時、高燒39度又冒冷汗、退燒後喘或胸悶或活動力不佳、持續嘔吐腹痛頭痛、超過12小時沒有進食或解尿，建議「須視訊診療，必要時得安排外出就醫」。出現抽搐、意識不佳、呼吸困難、嘴唇發白或發紫、肢體冰冷膚色斑駁等六大症狀，才建議撥打119或自行警急就醫，記得要打電話跟衛生局說一聲，以解除電子圍籬。

對於上述「就醫指引」，台大兒童醫院院長黃立民直言「對於有確診兒童的家庭，視訊診療和電子圍籬都是多餘的。」兒科醫師都知道兩件事，首先，用視訊看小孩是最不準的，沒有親自觸診、聽診，根本不敢說孩子發生什麼事情。

再者，黃立民表示，兒科醫師也都知道，小孩是否不對勁，有非常高的機率「媽媽是對的」。臨床上連醫生都不敢擋媽媽，現在居家照護卻要人先視訊診療，還要先打電話解除電子圍籬再出門，實在是「累死衛生局和警察」，徒增行政工作而已。黃立民建議，有確診兒童的家庭，或許根本不需要設定什麼電子圍籬。

兒童急診醫學會理事長李建璋表示，要達到警訊所列條件並不容易，很多孩子都不會符合，但通常在真的符合條件前，狀況早就不對了，而主要照顧者(通常是母親)會最早知道，尤其是學齡前不會講話的幼兒，很多事情無法用言語形容，唯有照顧者看得到那些蛛絲馬跡。所以，臨床上如果母親覺得孩子不對勁，兒科醫師都會很慎重，就算100個裡面有97個最後都不用住院，也不能不當一回事。

李建璋表示，視訊診療應該只是一個諮詢的功能，沒有辦法真的判斷小孩的病情嚴重危急程度，因為最重要的檢視膚色、觸碰、聽診，醫師光是看螢幕是做不到的。更何況目前兒童新冠肺炎的實證研究不多，結論也都不太一致，面對面判斷兒童新冠肺炎的症狀都比大人難多，視訊又更難了。

李建璋表示，因為已經發生過就醫不及的不幸，或許日後就算觸動電子圍籬，也沒有衛生局或任何單位敢阻擋病童就醫，至少已經要了開一扇可自行就醫的門，可以讓制度去相信母親的直覺。李建璋表示，他希望告訴家長，不要太擔心，Omicron的重症率大約是3%，死亡率是千分之一，孩子的病況基本上還是會比大人好很多，家長應該要相信自己的直覺，但也不要太過擔心。