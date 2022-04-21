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影／為第三航廈工程做準備 桃園機場北場滑行道更名

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司工作人員撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，完成北場滑行道更名作業。記者黃仲明／攝影
機場公司工作人員撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，完成北場滑行道更名作業。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場為使空側設施有序化及易於判別，針對機場北側滑行道進行更名，更新作業於今天（21日）上午5點開始，機場公司於下午5點關閉滑行道進行最後整備。確認所有事項正確無誤，完成開放前檢查後於下午6點重新開放北跑道及北場滑行道，全部飛航文件與場面實體設備同時生效，開放後首架降落航機為中華航空CI-732，起飛航機為聯邦快遞貨機FX-5017，整體運作狀況良好。

機場公司總經理但昭璧表示，本次共有12條滑行道名稱改變、113座指示牌更改，變更的目的是為了配合第3航廈新完成的停機坪跟滑行道，因此必須透過更有秩序、易於辨識的方式，將全場面的滑行道、指示牌名稱變更。第三航廈相關工程將於2024至2026這三年期間，經過這次變更後就不需要再對空側設施做更改。

但昭璧指出，滑行道更名不僅是更換場面引導標誌，還包括各系統標示及各項飛航文件（含航圖、資料）與系統的更改。機場公司自2020年4月起陸續召開20餘場會議，邀集各駐場單位進行說明，同時也協助各單位完成配合作業；例如航管單位更新塔台自動化系統、航務單位更新場面圖及辦理場面變動安全管理等事宜，並辦理安全管理系統風險評估與變動管理等教育訓練，將作業中（包含更名後）可能發生的風險最小化。

但昭璧補充，此次改名將平行滑行道由兩個英文字母改為一個英文字母，聯絡滑行道由一個英文字母改為一個字母帶一個數字，例如「NC」、「NP」與「EC」等滑行道更名為「N」、「P」與「E」等滑行道。這樣的改動對駕駛員、地面作業單位來說，會在作業時更為明確、容易識別及方便。

機場公司說明，本次作業共辦理12條滑行道的更名，在完成指示牌箱體安裝等前置作業後，機場公司於今天（21日）凌晨5時起陸續更新總計113面的指示牌面；17時至18時間封閉北跑道及北側滑行道撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，正式完成更名作業。

桃園國際機場2022年1至3月份航機起降2萬6125架次，較去年同期增加5.21%。隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，機場公司持續推動各項軟硬體設施更新，為後疫情時代航空業復甦做好準備。

機場公司工作人員撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，完成北場滑行道更名作業。記者黃仲明／攝影
機場公司工作人員撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，完成北場滑行道更名作業。記者黃仲明／攝影
機場公司21日進行北場滑行道更名，18時完成開放前檢查後重新開放北跑道及北場滑行道。聯邦快遞貨機FX-5017為首架起飛之航機。記者黃仲明／攝影
機場公司21日進行北場滑行道更名，18時完成開放前檢查後重新開放北跑道及北場滑行道。聯邦快遞貨機FX-5017為首架起飛之航機。記者黃仲明／攝影
桃園機場北場「NC」、「NP」與「EC」等12條滑行道21日更名，桃園國際機場公司總經理但昭璧（左二）與工程人員合影。記者黃仲明／攝影
桃園機場北場「NC」、「NP」與「EC」等12條滑行道21日更名，桃園國際機場公司總經理但昭璧（左二）與工程人員合影。記者黃仲明／攝影

機場 桃園 疫情

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