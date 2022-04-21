演員居家隔離中 「一個公務員的意外死亡」高雄演出延期

本土疫情升溫，單日確診數不斷創新高。故事工廠第16回作品「一個公務員的意外死亡」原訂周末（23、24日）在高雄衛武營國家歌劇院首演，因劇團今接獲有演員遭匡列，正在居家隔離，因此宣布高雄場次延期演出，其他城市場次則照原定計畫。

故事工廠新舞台劇「一個公務員的意外死亡」，由黃致凱編導，郭耀仁、方志友、謝瓊煖、是元介、蔡燦得、陳家逵等主演，以「黑色幽默」方式，呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，更加入台灣民俗說唱藝術中「唸歌仔」元素，以活潑、節奏明快的風格呈現整齣「勸世喜劇」。

故事工廠表示，今早劇團接到演員通報，同住家人發燒經檢測後確診，據經紀人證實一人一室隔離中，該演員經PCR檢測為陰性，但依疾管局規定需匡列並居家隔離中，因此原訂23、24日於高雄衛武營國家歌劇院場次將延期演出，其他城市場次演出目前仍照原定計畫。

故事工廠表示，製作團隊正在協調場館的檔期，請各位觀眾先保留票券，將儘快公告後續復演相關事宜，以故事工廠官方網站公告為主。

此外，同一周末，故事工廠於台北表演藝術中心演出「莊子兵法」仍如期舉行，劇團已通報疾管局相關事項，相關成員也無人被匡列，依現行法規確定可以執行演出。團隊後續將落實每日完成快篩等防疫措施，劇組全員將配合防疫規定進行自主管理並定期快篩。