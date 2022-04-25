防疫自煮生活進入「延長賽」！朝日鍋具讓媽媽下廚也要有「儀式感」

隨著新冠疫情已延燒2年多，目前仍看不見盡頭，許多民眾都習慣了在家自煮，安心防疫又能兼顧營養。然而，經常在家吃飯難免會感到一成不變，需要透過擺盤、佈置餐桌來增添用餐的儀式感與生活樂趣；而天天為家人張羅飯食的媽媽，更需要藉由一組好鍋具，打造做菜的儀式感，讓媽媽優雅煮三餐，輕鬆做出一桌主廚級料理，讓幸福的味道在家中蔓延開來。

▲藉由一套好鍋具打造做菜的「儀式感」，讓下廚成為媽媽的幸福時光。 圖／朝日鍋具提供 提供

現代女性，扮演著「全能媽媽」的角色，上有爸媽、下有小孩需要照顧，在這個情況下，做菜需要分秒必爭、步驟簡單同時兼顧營養美味，「朝日全能平底鍋」最能滿足職業婦女的需求！無油、少水、可烘烤，無論是煎肉排、蒸煮蔬菜，或是烘焙糕點，只需一支鍋子就搞定！

▲「朝日全能平底鍋」一鍋抵多鍋，讓媽媽做菜更輕鬆簡便。 圖／朝日鍋具提供 提供

朝日可拆式平底鍋：全能好料理，無油、少水好健康

「朝日可拆式全能平底鍋」採用獨有的鍍膜技術，通過歐盟通用廚房用具標準及SGS認證合格4層不沾無毒塗層鍍膜，不含有毒物質或致癌物，安全無虞且非常耐用；也因為製成方式與市售鍋具不同，全能鍋採鑄造成型，使鍋身更厚實，蓄熱性佳且受熱均勻，造就無油、少水、可烘烤的健康料理方式。使用「朝日全能平底鍋」煎雞腿排，無須再放油，雞皮朝下煎煮，全能鍋鍋身的高蓄熱性可以逼出食材約20%多餘的油脂，讓料理吃得更健康少負擔。蒸煮蔬菜時，只要加少許水就能直接烹調，鎖住蔬菜的營養和鮮味，完成後只要拆除平底鍋把手就可直接上桌，讓媽媽10分鐘就能輕鬆上菜，還可以少洗幾個盤子！

▲使用「朝日可拆式全能平底鍋」無油、少水就能做出美味料理，為全家人的健康把關。 圖／朝日鍋具提供 提供

週末想要展開一場療癒烘焙之旅?把全能平底鍋蓋上鍋蓋，立刻變身成小型烤箱，可直接放在爐火上烘烤，手工鑄造多孔鋁材質宛如海綿般的空氣孔，讓鍋子達到良好包熱效果，烤出來的麵包色澤漂亮、鬆軟可口。

▲家裡若沒有烤箱，「朝日可拆式全能平底鍋」可一鍋到底，直接在爐火上烘烤出美味麵包。 圖／朝日鍋具提供 提供

「朝日可拆式全能平底鍋」一鍋可多用，零廚藝也能做出少油、少調味料的健康料理，難怪上市以來已在日本熱銷超過680萬支，可說是日本媽媽心目中的「國民神鍋」！

朝日零秒活力鍋：活力好料理，鎖住營養還可省時省瓦斯

若想要為家人燉煮、紅燒一鍋好料，「朝日零秒活力鍋」是省時、省力、省瓦斯的完美壓力鍋；只需把食材通通放入鍋中，再加入200cc的水，就能快速烹煮出軟香入味的料理。「朝日零秒活力鍋」擁有世界最高等級料理氣壓146kPa，加上使用一體成型的5層複合鋼材，具有耐高壓、高保溫性功能，食材煮沸後立刻關掉火源，鍋子加壓只需零秒，就能利用餘熱持續悶煮，因此稱作「零秒活力鍋」。

▲「朝日零秒活力鍋」是省時、省電、省瓦斯的完美壓力鍋。 圖／朝日鍋具提供 提供

以往用一般不鏽鋼鍋燉煮大塊紅燒肉需花費2-3小時，現在使用「朝日零秒活力鍋」，只需20分鐘就能完成，煮出來的肉質軟嫩，用筷子輕輕一切就斷，因為烹煮時間短，所以更能保留食材本身的鮮甜營養；用來煮雞湯滋味甘醇，整鍋都是精華，煮米飯也能輕鬆煮出軟Q甘甜、營養滿分的糙米飯，把美食輕鬆端上桌。

▲使用「朝日零秒活力鍋」可縮短烹煮時間，保留食材的營養與美味。 圖／朝日鍋具提供 提供

母親節檔期下殺5折，敬請把握6月調價前最後一波優惠

慶祝母親節，就用一套實用好鍋具為生活增添儀式感，讓媽媽下廚更有感！朝日鍋具推出母親節優惠組合，也是6月調價前最後一波優惠：消費者於4/25至5/31期間購買「朝日可拆式全能平底鍋」(L)(S)+ 「朝日零秒活力鍋」(L)+贈品組合，可享5折優惠價 $18,688 (原價$35,260)。

▲「零秒活力鍋+全能平底鍋」母親節組合下殺5折只要$18,688，是6月調價前最後一波優惠。 圖／朝日鍋具提供 提供

現在就入手母親節優惠組合，讓媽媽煮得開心、家人吃得安心。

瞭解更多資訊可上朝日鍋具官網 (https://lihi1.com/qj2sq)，或加入Line官方帳號 ＠asahikei (https://lihi1.com/0qhmZ ) 詢問、訂購。