全台商港齊種樹 地球多了3078棵樹
明天就是世界地球日，台灣港務公司為響應地球日，從18日起至22日舉辦「投資我們的星球」種樹活動，9大商港將種下3078棵樹幕，其中喬木273棵、灌木2855棵。港務公司表示，樹木生長過程中每年固碳量達1920公斤，藉由樹木固碳功能，抵銷營運作業造成的碳排放，減緩氣候暖化壓力，為地球盡一分心力。
港務公司表示，植樹是對地球減碳最美的投資，今年的地球日植樹列車由高雄港出發後，台灣港群在這個禮拜接力辦理植樹活動。18日總公司與高雄分公司擔任首棒，地點選在高雄港埠旅運中心前方，由董事長李賢義、總經理陳劭良等人率領同仁，採步行、輕軌方式往返植樹地點。另也和伊甸基金會一同參與，攜手身心障礙者，一起種植39棵高度6公尺的大葉桃花心木和逾400株茉莉花，預計每年可達270公斤固碳量。
李賢義表示，目前台灣港群港區綠帶面積已達到625公頃，約為25座大安森林公園面積，從今年起也將在港區中種植10萬棵樹，希望到2030年港區綠帶面積達到750公頃。李賢義說，港務公司已在今年正式成立永續發展委員會，同時制定ESG的治理架構，預定在6月出版第一本企業永續報告書，展現港務公司落實永續經營的企業責任。
9大商港包括台中港、高雄港、布袋港、基隆港、蘇澳港、安平港、花蓮港、台北港及澎湖港等，本周都舉辦植樹活動，共同響應2022年世界地球日活動。
港務公司表示，除了植樹外，近年也推動各項能源管理、減碳措施，並訂定年度目標。包括2022年進行低碳轉型風險評估及規畫減碳路徑、購置汰換47輛公務電動汽機車及9座郵輪旅客空橋電力化。在2023年客運場站停車場設置250支電動汽、機車充電樁、提升能源使用效率及汰換照明設備，2025年港區全面使用LED燈具、郵輪全面使用岸電及建置智慧能源管理系統，並以2025年達成辦公室100%使用綠電為目標推動邁進，預期臺灣港群每年減碳量至少可達3萬公噸二氧化碳當量（CO2e）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言