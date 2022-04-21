全台商港齊種樹 地球多了3078棵樹

明天就是世界地球日，台灣港務公司為響應地球日，從18日起至22日舉辦「投資我們的星球」種樹活動，9大商港將種下3078棵樹幕，其中喬木273棵、灌木2855棵。港務公司表示，樹木生長過程中每年固碳量達1920公斤，藉由樹木固碳功能，抵銷營運作業造成的碳排放，減緩氣候暖化壓力，為地球盡一分心力。

港務公司表示，植樹是對地球減碳最美的投資，今年的地球日植樹列車由高雄港出發後，台灣港群在這個禮拜接力辦理植樹活動。18日總公司與高雄分公司擔任首棒，地點選在高雄港埠旅運中心前方，由董事長李賢義、總經理陳劭良等人率領同仁，採步行、輕軌方式往返植樹地點。另也和伊甸基金會一同參與，攜手身心障礙者，一起種植39棵高度6公尺的大葉桃花心木和逾400株茉莉花，預計每年可達270公斤固碳量。

李賢義表示，目前台灣港群港區綠帶面積已達到625公頃，約為25座大安森林公園面積，從今年起也將在港區中種植10萬棵樹，希望到2030年港區綠帶面積達到750公頃。李賢義說，港務公司已在今年正式成立永續發展委員會，同時制定ESG的治理架構，預定在6月出版第一本企業永續報告書，展現港務公司落實永續經營的企業責任。

9大商港包括台中港、高雄港、布袋港、基隆港、蘇澳港、安平港、花蓮港、台北港及澎湖港等，本周都舉辦植樹活動，共同響應2022年世界地球日活動。