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國衛院辦疫苗研發Workshop 盼發揮疫苗研發最大效益

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國衛院感染症與疫苗研究所副所長劉士任，主講國衛院疫苗發展現況。記者胡蓬生／攝影
國衛院感染症與疫苗研究所副所長劉士任，主講國衛院疫苗發展現況。記者胡蓬生／攝影

國內疫情持續升溫，國家衛生研究院為提升國家疫苗研發能量，今天邀官員及疫苗研發產業代表舉辦疫苗研發Workshop，盼參考美國曲速行動精神，透過會議建構溝通平台，針對新冠疫苗盤點及次世代疫苗發展方向凝聚共識，以發揮國內疫苗研發最大效益。

國衛院指出，新冠疫情在全球蔓延超過2年，病毒持續傳播並衍生各種變種，在世界各國造成一波又一波疫情，台灣也正努力抵抗Omicron變種的襲擊，發展次世代疫苗的工作，提升國家疫苗研發能量及建立快速有效的生產鏈已刻不容緩。

國衛院表示，有別於歐美有跨國藥廠資源，台灣研發量能散佈在產官學研各界，為讓2年多來累積的經驗能充分交流與討論，國衛院因此籌辦這次疫苗研發Workshop，希望建構溝通平台，結合學研界的創新研發量能、產業界生產鏈的快速建立，及政府法規、行政協調整合協助，盤點新冠疫苗及次世代疫苗未來發展方向，凝聚共識並與聚焦整合，發揮國內疫苗研發最大效益。

研討會採實體與線上併行，由台大副校長張上淳主持，邀中研院院士翁啟惠、疫情指揮中心研發組委員陳培哲院士、中研院生物醫學科學研究所研究員陶秘華、工研院生醫與醫材研究所長林啟萬、生物技術開發中心副所長林瓊、國衛院副院長司徒惠康、感染症與疫苗研究所副所長劉士任，分享國內學研機構疫苗研發現況。

除學研界代表，經濟部、衛福部、疾管署、食藥署等政府單位及疫苗研發產業重要代表也參與討論，對國內研發現況與次世代疫苗發展方向提供不同角度的看法，盼凝聚共識作為重要政策參考。

國衛院長梁賡義表示，疫苗研發非常重要，這幾年國內的3個策略包括預採購、授權量產、自行研發，但前兩項都面臨困難，因此希望國內能自行研發，因此今天邀集國內研發的先驅者集思廣義，盼找出研究方向並一起努力，國衛院是我國唯一任務導向醫藥衛生研究機構，也是疫情指揮中心研發組一員，對促進我國疫苗研發責無旁貸。

國家衛生研究院為提升國家疫苗研發能量，今天邀官員及疫苗研發產業代表舉辦疫苗研發Workshop，盤點國內疫苗研發現況。記者胡蓬生／攝影
國家衛生研究院為提升國家疫苗研發能量，今天邀官員及疫苗研發產業代表舉辦疫苗研發Workshop，盤點國內疫苗研發現況。記者胡蓬生／攝影
中研院院士翁啟惠在會中心發表演說。記者胡蓬生／攝影
中研院院士翁啟惠在會中心發表演說。記者胡蓬生／攝影
國家衛生研究院為提升國家疫苗研發能量，今天邀官員及疫苗研發產業代表舉辦疫苗研發Workshop，盤點國內疫苗研發現況。記者胡蓬生／攝影
國家衛生研究院為提升國家疫苗研發能量，今天邀官員及疫苗研發產業代表舉辦疫苗研發Workshop，盤點國內疫苗研發現況。記者胡蓬生／攝影

新冠疫苗 疫情 院士

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