南投能高越嶺道傳落石砸傷人 山友籲小心3路段

南投仁愛能高越嶺道西段去年5月因災修封閉，本月7日才重新放行，但部分路段邊坡仍不穩定，偶有落石，昨就傳出有登山客遭碎石砸中，所幸僅臉部擦傷，南投林管處今呼籲山友行經不穩定路段，務必先觀察有無落石情形再快速通過。

「能高越嶺國家步道西段」是國內熱門登山路線，其路線上的「天池山莊」則有「五星級山屋」之稱，也是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但該步道去年5月梅雨季期間因降雨、地震等因素多處路段落石，而公告封閉整修。

歷經逾10個月時間維修復建，總算在本月7日重新開放通行，但部分路段因近期降雨、地震等因素，邊坡仍不穩定而有零星落石，昨天就有山友到臉書社團「天池山莊大小事」PO文提醒，有登山客遭落石砸傷，幸運的是，人並無大礙。

錢姓山友在「天池山莊大小事」貼文指出，昨天（20日）有登山隊行經步道10K大崩壁路段時，一名女性山友遭到邊坡上方掉落的石塊砸中，臉部因此擦傷，還好傷口不大，算是不幸中的大幸，經登山口服務站管理員檢傷處理後已平安回家。

而該名山友同時也提醒登山客要特別留意小心，0.3K至0.5K常有落石、6K雖較穩定但不要逗留、7.5K路基部分下陷，10K則屬於大面積的新崩落區較不穩定等危險地點，並建議行經時要小心通過，尤其多人隊伍務必彼此觀察路況。