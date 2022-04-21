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五一勞動節「全台司機員剩1人願出勤」 台鐵這樣說

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵證實，五一當天確實僅剩下一人司機出勤，目前仍在溝通中，將會努力到最後一刻。圖／報系資料照
台鐵證實，五一當天確實僅剩下一人司機出勤，目前仍在溝通中，將會努力到最後一刻。圖／報系資料照

台鐵工會和交通部爭議愈演愈烈，立法院今上午針對台鐵公司化條例進行逐條審議，儘管工會在意的關鍵條文保留未通過，不過全案仍表決通過，送交院會協商。對此，工會強調，五一合法休假行動將持續。據了解，在工會強力動員下，原本台鐵局預估當天可上班司機員約45人，但如今僅剩一人，形同幾乎完全停駛。

對此，台鐵證實，確實僅剩下一人司機出勤，目前仍在溝通中，將會努力到最後一刻。

實際上，台鐵日前曾流出一份出勤人統計，當時統計到4月15日止，各車站值班站長應出勤391人，不出勤112人，10人未確定，不足100人；各車站站原應出勤1219人，出勤681人，不出勤514人，未確定48人，不足487人。調度總所應出勤74人，出勤28人，不出勤43人，3人未確定，不足30人。

至於列車長和車長等車班乘務人員，應出勤843人，出勤237人，不出勤563人，未確定51人，不足555人。司機員部分，統計應出勤1158人，願意出勤45人，不出勤1098人，未確定56人。

不過隨著五一勞動節日子愈來愈接近，再加上立院交委會今審議通過公司化條例，再度激化員工不滿，原本司機員還有45人願意出勤，如今僅剩左營機務分段1名司機員同意出勤。

台鐵表示，確實只剩下一名司機願意出勤，目前都還在溝通中，不管怎麼樣都會努力到最後一刻。交通部則預計明天上午10點公布相關疏運方案。

台鐵公司化 交通部 台鐵

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