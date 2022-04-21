十大癌症之冠大腸癌 醫建議定期篩檢最高存活率達9成

根據衛福部資料顯示，大腸癌已連續14年居國人十大癌症之首，每年約有1萬多人罹患逾6千人死亡，醫生建議，定期篩檢早發現存活率最高可達9成，建議高風險族群，應落實定期篩檢。

柳營奇美醫院胃腸肝膽科醫師陳建宏表示，大腸癌早期症狀較不明顯，如持續出現排便有血、黏液便、大便變細、排便習慣改變、經常性腹瀉及便秘、體重減輕、常期慢性貧血等，如有以上症狀時應至醫院做進一步檢查。

若有大腸癌家族病史、年紀偏長者、紅肉愛好者、有抽菸喝酒習慣、肥胖、發炎性大腸疾病患者等，更是罹患大腸癌的高風險族群，平時應提高警覺並多加留意。

他說，大腸癌會依據癌細胞擴散程度分成四期，若早期發現大腸癌，可經由醫師施以內視鏡手術切除，就能大幅提高大腸直腸癌存活。

根據文獻指出，早期大腸癌經治療後5年存活率可達7到9成。

陳建宏說，目前政府有補助50至74歲民眾，每2年一次免費糞便潛血檢查，採用定量免疫法，不易像傳統化學法容易受含鐵食物干擾，能檢查出糞便表面是否有肉眼看不出來血液。因大腸癌腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液會附著在糞便表面排出，透過糞便潛血檢查能幫助早期發現大腸癌或大腸息肉，若篩檢結果如陽性，則須進一步接受大腸鏡檢查。

他表示，糞便潛血呈現陽性，一半的人有腺瘤性息肉，1/20的人有大腸癌，風險比平常人高出50倍。若每2年實施一次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率，陽性者不做大腸鏡檢查，整體死亡風險增加64％，呼籲陽性者應積極至醫院安排做大腸鏡檢查。

此外，提醒民眾若安排大腸鏡檢查前，也須了解清腸重要性，透過低渣飲食、喝瀉劑，將腸道內糞便清理乾淨，以利醫師檢查與判讀；反之，若清腸不佳，不但會降低大腸病灶的偵測率，也會增加檢查時間與麻醉風險。

陳建宏表示，民眾日常生活飲食應多吃綠色蔬菜、以白肉取代紅肉、避免吃加工食物，多做有氧運動，適當減重，最重要還是要定期篩檢，才能有效防治大腸癌上身。