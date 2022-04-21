氣候法院版草案未設碳費下限 環團轟企業得利民眾埋單

行政院會今天通過溫室氣體減量及管理法草案，並更名為氣候變遷因應法，環保署過去已表明碳費費率要留待子法訂定，外界仍希望母法至少訂定「費率地板」及「定期調升」的條文，但今天院版草案仍未回應外界期待，還明文若業者提出自主減量計畫可申請優惠費率，環團砲轟大開優惠，恐淪為企業得利、民眾埋單的法案。

綠色和平今天表示，院版草案的碳費制度是以「優惠大放送」的方式推行，綠色和平專案主任洪昇邦指出，行政院新版本弱化氣候變遷因應法的功能，此將讓總統蔡英文盼望一年的淨零路徑，只會走到賤賣台灣氣候的終點。

針對院版草案未設定碳費下限，綠色和平說，這是無視國際推行有效碳定價的倡議，更提出自願減量享優惠費率、多元抵換等方式，大開優惠後門給企業方便，將使碳費減碳經濟誘因大減，「氣候變遷因應法」恐淪為企業得利，民眾埋單的法案。

綠色和平專案主任洪昇邦說，國際貨幣基金組織及世界銀行認為，碳費若要有效誘使企業減碳，必須在2030年達每噸新台幣2000元，政院草案提供抵換專案、碳權抵減是降低排放源對外部成本內部化的責任，如此一來台灣減碳全靠自願行動，一次減碳多重優惠，完全本末倒置，也將導致台灣2050淨零之路遙遙無期。

綠色和平表示，草案將進入立法院審查階段，請立委在條文內明確規定不低於每噸300元的碳費下限、積極的調升軌跡，並設計具公信力的監管機制，在目標嚴重落後時能適度加嚴管制力，才能將手段與目標進行掛勾，讓淨零台灣得以實現。