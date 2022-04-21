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交通部推五一「類火車」接駁 台東鄉親批：到家恐半夜了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東火車站員工已有9成簽署響應，勞動節當天東部幹線恐全面停駛，影響旅客數預估破萬。交通部長王國材說，將以類火車方式接駁。台東民眾批「到家恐半夜了」。記者尤聰光／攝影
台東火車站員工已有9成簽署響應，勞動節當天東部幹線恐全面停駛，影響旅客數預估破萬。交通部長王國材說，將以類火車方式接駁。台東民眾批「到家恐半夜了」。記者尤聰光／攝影

不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院，台鐵企業工會決議5月1日集體休假，其中，台東火車站員工已有9成簽署響應，勞動節當天東部幹線恐全面停駛，影響旅客數預估破萬。交通部長王國材說，將以類火車方式接駁。台東民眾批「到家恐半夜了」。

王國材今天立院答詢立委質詢時說，針對五一到底怎麼疏運，東部的部分，會利用遊覽車，以類似區間車、公路客運的方式，沿著台九線行駛，並以台鐵每個車站當作停靠點。

台鐵企業工會台東分會理事長張博翔說，目前台東火車站員工簽署5月1日不加班的員工有501人，幾乎占了9成，若按這樣的簽署響應，可以確定的是東部幹線包括北迴及南迴線所有火車，99.9％是無法順利開出，火車站各項運務自然也可能停止。

「坐得到車是一回事，重點是幾點才到家？」台東張姓市民說，普悠瑪台北到台東就要3個多小時，搭遊覽車走公路若一路順暢5個小時算快了，若遇到塞車，保證超過5小時以上，更別說假日宜蘭、花蓮的塞車問題，到台東可能半夜了，建議交通部還是和台鐵好好談一談。

另王市民說，「五一當天交通部官員應該親自示範從台北搭遊覽車到台東才對，這樣就知道搭火車好，還是坐遊覽車好。」政府不能因為政策上與台鐵鬧僵，而影響大部分民眾行的權益。

台東 台鐵公司化 遊覽車

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