台鐵五一確定「不加班」 工會怒：和交部已無互信

立法院交通委員會今上午針對台鐵公司化條例逐條審議，其中台鐵工會最在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，全數保留未通過。委員會決議審查報告提報院會討論，討論前須交黨團協商。

對此，台鐵企工理事長陳世杰表示，交通部根本就沒有和工會談，法條保留有什麼用，最後還是會通過，這對員工來講一點意義也沒有，五一合法休假行動會照常，畢竟員工的不滿，工會也要尊重。

陳世杰也說，整個公司化條例都已經在審議了，工會的要求是希望先溝通，有共識後再送審，但交通部都置之不理，明明有工會，交通部理應要和工會協商，就算不和工會協商，也要找員工溝通，但現在交通部這種做法已經違互信了。現在這種態勢，不可能撤回五一合法休假行動。

至於工會接下來還發動端午、中秋、國慶等三個連假不加班行動，是否會因此升溫？陳世杰說，會等五一勞動節過後再來繼續連署，由於所有同仁對交通部的不信任聲浪繼續，預估接下來連署份數只會增加不會減少。

是否有可能接下來連假都啟動不加班？陳世杰表示，這要看政府、交通部的態度以及員工的想法，我們都尊重。

陳世杰說，由於罷工條件還要先勞資爭議調解，調解不成才有投票權，對員工來講緩不濟急，所以目前還是先以不加班為主。