中橫關原段持續坍方阻交通 預計下午1點搶通

中橫公路台8線117.4公里關原路段，自上月27日受地震及山區降雨影響後，至今仍持續坍方，昨天更出現數次大規模坍方，公路總局太魯閣工務段緊急封閉搶修，但今早近10點再度坍方，土方數量約360立方公尺，工務段派員搶災，預計下午1點搶通恢復通行。

太魯閣工務段指出，該坍方路段持續發生落石，每天都派員監看，管制停等車輛通行，昨天下午道路坍方再次阻斷，幸好管制人員及時封路，未造成傷亡。

工務段表示，因接連發生數次坍方，土石堆積量已高達3500立方公尺，濃霧還壟罩搶修區，現場視線不佳雪上加霜，因此，昨天下午4點起封閉關原至洛韶路段，並預定於今天中午12點前視邊坡狀況及搶修進度開放通行，沒想到今早又出現坍方。