老翁半年2度總膽管結石 內視鏡逆行性膽胰管造影術取石

86歲陳姓老翁半年前檢查出總膽管結石，經手術取石，最近他出現黃疸，總膽管又出現1顆結石，考量老翁年紀大，再手術取石風險高，改以內視鏡逆行性膽胰管造影術將石頭取出，過程不到1小時，術後無明顯併發症，病人症狀也改善。

苗栗市大千綜合醫院指出，陳姓老翁年輕時曾接受部分胃切除及胃-空腸吻合手術，半年前因胸痛、食慾不佳就醫檢查，發現有總膽管結石並經由外科手術順利取出結石。但近日他因出現黃疸症狀而就醫，檢查發現他的總膽管又有顆結石，但老翁年事已高，如果再以外科手術取石，風險較高且住院天數較長，醫師與病人及家屬討論後，決定讓老翁接受內視鏡逆行性膽胰管造影術將石頭取出。

大千肝膽腸胃科醫師林德福表示，膽結石形成的原因包括膽汁中的膽固醇或膽紅素鈣過多，或膽道感染引起。雖然膽結石是常見疾病，但曾切除部分胃部或全胃的病人，發生膽結石的風險卻比一般人高出2至3倍，因進行胃切除手術後，病人的迷走神經受損，影響膽囊收縮力，造成膽汁滯留，也降低溶解膽固醇的能力，因此膽結石的風險增加。