快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲賴姓男子生活作息正常且自律，不菸、不酒，數月前下腹悶痛以為致消化不良，直到近期血便就醫，確診為大腸癌第四期合併多處轉移，醫師提醒民眾，大腸癌初期沒症狀，一旦察覺異常求診往往已是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳說，大腸癌已連14年蟬聯國人十大癌症榜首，據統計顯示，大腸癌雖好發於50歲以上民眾，但國內患者有年輕化趨勢，由於大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，因此建議，定期癌篩是救命關鍵。

他指出，臨床就發現不少三、四十歲患者求診，以這名年輕患者為例，平時飲食及作息都十分自律，手術後，病情穩定控制中，由於大腸癌有年輕化趨勢，建議民眾有症狀務必盡早篩檢。

林敬淳說明，腸癌根據腫瘤長的位置不同，可以分為大腸癌及直腸癌等，早期大腸癌經過手術治療，其治療效果通常都非常好，然而大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，甚至出現遠處轉移的情形，凸顯出早期篩檢的重要性。

林敬淳提醒，大腸癌腫瘤或是瘜肉，有機會受因糞便摩擦而流血，因此可透過檢查，揪出肉眼看不見的血液；目前國健署便補助50歲到57歲民眾，每兩年可做一次糞便潛血免費檢查，一旦檢查結果出現陽性，可進一步再透過大腸內視鏡檢查，確認是否罹癌。

他建議，民眾本身若有大腸癌家族遺傳史，或者排便、飲食習慣不正常等情形，可以透過癌症篩檢或大腸內視鏡檢查是否有大腸瘜肉，若早期發現及早處理，可降低七到九成以上轉化成大腸癌的機率，平時則應維持良好的生活習慣、均衡飲食，多攝取蔬菜水果類，幫助身體排便順暢，遠離大腸癌的威脅。

大腸癌

延伸閱讀

8旬老婦腫瘤阻塞腸道難排便 金屬支架協助恢復

藥劑難下嚥大腸鏡檢查頻「退貨」 不到1年腺瘤變癌症

哪些人易得大腸直腸癌？醫：約8成與後天有關，3症狀速就醫早期存活率達九成

為什麼沒症狀也要做大腸癌篩檢？醫曝篩檢與診斷的區別

相關新聞

五一勞動節「全台司機員剩1人願出勤」 台鐵這樣說

台鐵工會和交通部爭議愈演愈烈，立法院今上午針對台鐵公司化條例進行逐條審議，儘管工會在意的關鍵條文保留未通過，不過全案仍表...

交通部推五一「類火車」接駁 台東鄉親批：到家恐半夜了

不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院，台鐵企業工會決議5月1日集體休假，其中，台東火車站員工已有9成簽署響應，...

科技部幫問烏克蘭學人來台研究 台大醫：為台灣在國際的付出感到驕傲

台大婦產科醫師施景中昨(20)日在臉書PO文，曝光科技部來信詢問是否能接受烏克蘭的學人短期來台研究，讓他深感台灣真的默默地為烏克蘭和國際社會做了許多事，為台灣在國際社會的付出感到驕傲。

台鐵五一確定「不加班」 工會怒：和交部已無互信

立法院交通委員會今上午針對台鐵公司化條例逐條審議，其中台鐵工會最在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發...

視訊診療電子圍籬都是多餘 兒科醫籲：相信家長的直覺

指揮中心今公布兒童染疫五大警訊表徵，發燒超過48小時、高燒39度又冒冷汗、退燒後喘或胸悶或活動力不佳、持續嘔吐腹痛頭痛、...

影／為第三航廈工程做準備 桃園機場北場滑行道更名

桃園國際機場為使空側設施有序化及易於判別，針對機場北側滑行道進行更名，更新作業於今天（21日）上午5點開始，機場公司於下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。