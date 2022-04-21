陪遲緩孩子搭一整天電梯 她們當選十大傑出愛心媽媽

母親節將至，台灣無障礙協會連續29年舉辦全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，今天舉辦記者會公布當選名單，獲獎媽媽鍾欣穎說，自己的孩子有多重障礙，必須長期戴著安全帽，因他會碰撞擔心傷頭，家有身障兒的照顧路不容易，需要社會更多包容。獲獎者陳黃美英今年67歲，照顧極重度腦麻兒44年，「時時害怕他離開我」。

今天記者會有3位獲獎媽媽出席，還有一位新北市獲獎者用視訊參與。其中有一位原住民媽媽，葉美花來自屏東三地門馬兒部落，她的孩子恩恩除了肢障外，從小肺感染、氣喘、癲癇不斷，除了照顧不假他人之手外，葉美花也為了龐大照顧費用不斷加班賺錢。

葉美花說，「孩子是急診室的常客，我們一家也常輪流生病。」有一年，恩恩先住進醫院後，葉美花的母親也同時住院，葉美花奔波在兩個病房，後來也被感染需腦部手術。葉美花出院後，丈夫也因照顧壓力而中風病倒。葉美花回憶最難熬的日子不禁哽咽，「當時也會想為什麼最壞的狀況都發生在我身上？」但她透過信仰、禱告振作精神，除了照顧肢障兒，也熱心參與部落事務，「一定要樂觀才能度過難關。」

鍾欣穎的孩子小熊今年9歲，出生後發展遲緩，經檢查發現因基因突變，腦部枕葉空洞、額葉、顳葉都有裂縫。小熊從八個月大開始接受早療，現在已開始說話、自己走路、吃飯、喝水。

鍾欣穎說，小熊視力不好，但聽力敏銳，最喜歡搭電梯，自己透過觸覺找到電梯按鈕，更喜歡在電梯裡聽電梯廣播和感受上下震動。鍾欣穎說，小熊可以整天都在搭電梯，看在別人眼中可能很不正常，但對他來說卻是最佳的療育體驗。鍾欣穎為小熊開設「小熊的運動筆記」臉書粉絲團，希望藉由小熊的故事鼓勵更多困難家庭，「難過都會有，但堅強起來後，希望我們的故事、經驗可以幫助更多人。」

台灣無障礙協會理事長林俊福表示，透過選拔活動讓外界知道這些家有身心障礙兒的家庭狀況，活動重點不在餐會、獎項，「這是一場社會運動，讓社會福利更完善，更多家庭獲得協助。」林俊福自己也是身障者，他說，從小他媽媽必須背著他，協助很多生活上的動作。母親這個工作本來就很辛苦，家有身心障礙兒的家庭更是艱難，而母愛的偉大總是一肩扛起，「很多父親在照顧壓力下離家，但媽媽不一樣總是咬牙苦撐。」

陳黃美英的孩子阿原長期臥床，今年已44歲，身體狀況每況愈下，近期已常意識不清、肢體嚴重攣縮。陳黃美英表示，為了方便照顧孩子兼顧經濟，自己10年前投入居服員工作，每天趁著中午空檔回家打點阿原。但近日也因為年事漸高，工作傷害壓迫到脊椎。陳黃美英說，照顧之路雖然辛苦、孤單，但只要孩子有小小的回應，像是眨眼、嘴角抽動就是最大的鼓勵，「孩子是我的全部，我想當他一輩子的靠山，照顧到我倒下為止。」