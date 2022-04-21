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陪遲緩孩子搭一整天電梯 她們當選十大傑出愛心媽媽

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣無障礙協會今天舉辦記者會公布全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎名單，獲獎媽媽鍾欣穎（右）、葉美花（中）、陳黃美英（左）一起切蛋糕、許願。記者林巧璉／攝影
台灣無障礙協會今天舉辦記者會公布全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎名單，獲獎媽媽鍾欣穎（右）、葉美花（中）、陳黃美英（左）一起切蛋糕、許願。記者林巧璉／攝影

母親節將至，台灣無障礙協會連續29年舉辦全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，今天舉辦記者會公布當選名單，獲獎媽媽鍾欣穎說，自己的孩子有多重障礙，必須長期戴著安全帽，因他會碰撞擔心傷頭，家有身障兒的照顧路不容易，需要社會更多包容。獲獎者陳黃美英今年67歲，照顧極重度腦麻兒44年，「時時害怕他離開我」。

今天記者會有3位獲獎媽媽出席，還有一位新北市獲獎者用視訊參與。其中有一位原住民媽媽，葉美花來自屏東三地門馬兒部落，她的孩子恩恩除了肢障外，從小肺感染、氣喘、癲癇不斷，除了照顧不假他人之手外，葉美花也為了龐大照顧費用不斷加班賺錢。

葉美花說，「孩子是急診室的常客，我們一家也常輪流生病。」有一年，恩恩先住進醫院後，葉美花的母親也同時住院，葉美花奔波在兩個病房，後來也被感染需腦部手術。葉美花出院後，丈夫也因照顧壓力而中風病倒。葉美花回憶最難熬的日子不禁哽咽，「當時也會想為什麼最壞的狀況都發生在我身上？」但她透過信仰、禱告振作精神，除了照顧肢障兒，也熱心參與部落事務，「一定要樂觀才能度過難關。」

鍾欣穎的孩子小熊今年9歲，出生後發展遲緩，經檢查發現因基因突變，腦部枕葉空洞、額葉、顳葉都有裂縫。小熊從八個月大開始接受早療，現在已開始說話、自己走路、吃飯、喝水。

鍾欣穎說，小熊視力不好，但聽力敏銳，最喜歡搭電梯，自己透過觸覺找到電梯按鈕，更喜歡在電梯裡聽電梯廣播和感受上下震動。鍾欣穎說，小熊可以整天都在搭電梯，看在別人眼中可能很不正常，但對他來說卻是最佳的療育體驗。鍾欣穎為小熊開設「小熊的運動筆記」臉書粉絲團，希望藉由小熊的故事鼓勵更多困難家庭，「難過都會有，但堅強起來後，希望我們的故事、經驗可以幫助更多人。」

台灣無障礙協會理事長林俊福表示，透過選拔活動讓外界知道這些家有身心障礙兒的家庭狀況，活動重點不在餐會、獎項，「這是一場社會運動，讓社會福利更完善，更多家庭獲得協助。」林俊福自己也是身障者，他說，從小他媽媽必須背著他，協助很多生活上的動作。母親這個工作本來就很辛苦，家有身心障礙兒的家庭更是艱難，而母愛的偉大總是一肩扛起，「很多父親在照顧壓力下離家，但媽媽不一樣總是咬牙苦撐。」

陳黃美英的孩子阿原長期臥床，今年已44歲，身體狀況每況愈下，近期已常意識不清、肢體嚴重攣縮。陳黃美英表示，為了方便照顧孩子兼顧經濟，自己10年前投入居服員工作，每天趁著中午空檔回家打點阿原。但近日也因為年事漸高，工作傷害壓迫到脊椎。陳黃美英說，照顧之路雖然辛苦、孤單，但只要孩子有小小的回應，像是眨眼、嘴角抽動就是最大的鼓勵，「孩子是我的全部，我想當他一輩子的靠山，照顧到我倒下為止。」

今年當選人還有台南市李素英、台中市申隽、花蓮縣彭記妹、苗栗縣邱燕清、台南市史麗鳳、新北市耿立予、桃園市黃秒華等。表揚活動將在5月7日在高雄市科學工藝博物館演講廳（南館）舉辦。

慢飛天使小熊視力不好，最喜歡按電梯、搭電梯。記者林巧璉／攝影
慢飛天使小熊視力不好，最喜歡按電梯、搭電梯。記者林巧璉／攝影
獲獎媽媽鍾欣穎陪著兒子小熊一起體驗電梯。記者林巧璉／攝影
獲獎媽媽鍾欣穎陪著兒子小熊一起體驗電梯。記者林巧璉／攝影
獲獎媽媽鍾欣穎陪著兒子小熊一起體驗電梯。記者林巧璉／攝影
獲獎媽媽鍾欣穎陪著兒子小熊一起體驗電梯。記者林巧璉／攝影

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