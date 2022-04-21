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文化科技提案活動首獎10萬元 元宇宙、NFT入題等你展現創意

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／文化科技發展協會提供
圖／文化科技發展協會提供

由文化科技發展協會主辦「2022 CULTECH 文化科技共創集智提案徵選活動」徵件開跑，即日起至5月16日止向有志青年徵集優秀設計提案及解決方法，最高首獎為現金10萬元，歡迎對文化科技領域有興趣，具創新思維的個人、團隊、工作室或新創公司，針對參與企業的題目提出解決方案，或自由為參與企業投件文化科技相關的創新提案！

近來元宇宙(METAVERSE)及非同質化代幣(NFT)話題如火如荼，許多名人與企業紛紛投入該領域，文化科技發展協會今年為鼓勵文化內容結合科技藝術、元宇宙或NFT的應用，特別邀請7家知名企業合作，包含公視、台新藝術基金會、法藍瓷、科文双融、智聯服務、遠東集團、聯合數位文創等，共同參與本次活動，希望能打造企業與青年的媒合平台。

今年的徵件機制除了「企業出題，青年解題」，例如台新藝術基金會針對最夯的NFT議題，希望創作者們提出藝術家如何透過NFT有助於社會；遠東集團、udn聯合數位文創同樣也以元宇宙及NFT議題尋求新的購物、展覽體驗。創新技術應用方面，則有智聯服務公司，以全息投影技術為題，廣發英雄帖。科文双融集團也針對去年底在101開幕的全沉浸展演場地AMBI SPACE ONE場域，徵集創新商業應用的提案。

文化科技發展協會邀請大家集思廣義，為參與企業提出的問題提供專屬創意提案。

參與提案的獲選者，除了有機會能獲得文化科技發展協會提供之首獎10萬元與企業提供之獎金、獎品，如法藍瓷提供的梵谷瓷瓶、智聯服務提供的ACER筆電、以及商品禮券等。更有機會優先參與協會之相關人才培育或企業輔導課程，優秀提案還可能得到企業資源挹注，協力共創完成提案實驗雛型製作或落地商業試煉。

本次活動報名網址請見活動網站，活動將於4月19日星期二下午兩點半進行線上說明會，歡迎有興趣者一同共襄盛舉，完整活動詳情請洽活動官方網站

青年 文創 NFT

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