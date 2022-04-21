政院拍板漁業人權計畫！7月起調薪100美元不得仲介轉付

台灣遠洋漁船外籍船員約有21147人，但近年因薪資議題、強迫勞動、生活設施不佳等，國際形象受損。農委會漁業署今天提出「漁業及人權行動計畫」，提出七大行動計畫，從7月1日起新約月薪從450元美金提高到550元美金，全額直接給付給船員、避免仲介二次剝削，並限定海上停留時間不可超過10個月，同時提高意外保額從100萬提高到150萬元等。

行政院長蘇貞昌在院會中指出，台灣是海洋國家，漁業作業、漁場遍佈三大洋，遠洋水產品出口約280億元，促進外交關係、國際關係也促進成績，2019年就成為南印度洋立約協定立約國，卻因少數漁船涉及外籍漁工勞工剝削事件，NGO批評，2019年我國還被美國將我國漁獲列入強迫勞動貨品清單，讓台灣長久重視人權形象蒙羞，對我國漁獲、外銷、國際經貿談判產生不利影響。

漁業署長張致盛表示，本次提出七大策略，第一是修正規定要求薪資直接給付船員，不得經由外國仲介轉付，提升最低工資至550美元、建立薪資審議機制、要求船上以出勤紀錄表，明確記錄工時。

其次，新建漁船起居艙須符合公約標準、對無法改善之遠洋漁船，減船200艘、按洋區規定海上停留時間，最長不得超過10個月、提高船員保險至150萬元（新增內含醫療險30萬元）、政策鼓勵分享WiFi以便於船員對外聯繫、補助遠洋及沿近海小型漁船筏，購置充氣式救生衣14000件。另農委會已完成21處岸上盥洗休憩設施、增設岸電等，友善岸上生活空間。

第三是強化仲介管理，提升境內僱用仲介訪查頻率、要求境外僱用仲介須先取得勞動部許可，且合作國外仲介須取得該國核准，要求仲介服務、照顧船員，對行蹤不明達一定比例之仲介予以停業處分。

同時將提升監測管理機制能量，計畫推動第1年，檢查所有1,100艘遠洋漁船，爾後每年檢查50％；推動裝設CCTV，並以高風險漁船優先裝設；另內政部建立打擊海上犯罪合作機制，強化第一線人員教育訓練，預防人口販運情事。

針對權宜漁船方面，將落實港口國管理責任，對進入我國外籍漁船執行聯合檢（訪）查、對人口販運者列為不得經營權宜船亦不得進入我國港口，以及新許可之投資經營者，增列與國籍漁船待遇相當之附加勞動條件。

最後是與船員來源國建立漁船船員事務合作機制，降低僱用風險，並與重要市場國(如美國、歐盟），就外籍船員權益議題交換意見與合作等。

同時強化經營者永續漁業及保障勞動權益認知，4年內達成500艘業者加入企業社會責任，參與漁業改進計畫（FIP）或海洋管理委員會（MSC）認證，透過盡職調查激勵漁業改進。

張致盛表示，政府總計投入20.6億元改善硬體設施，攜手產業、NGO共同提升船員權益。