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科技部幫問烏克蘭學人來台研究 台大醫：為台灣在國際的付出感到驕傲
台大婦產科醫師施景中昨(20)日在臉書PO文，曝光科技部來信詢問是否能接受烏克蘭的學人短期來台研究，讓他深感台灣真的默默地為烏克蘭和國際社會做了許多事，為台灣在國際社會的付出感到驕傲。
施景中引述歷史表示：「不知道這些顛沛流離的烏克蘭學者，是否真可以幫助到我們」，當初美國接納了大批受到希特勒迫害的猶太人，其中包括了當時已獲得諾貝爾獎的愛因斯坦，和後來協助原子彈研發的科學家們。
施景中說：「我為台灣在國際社會的付出感到驕傲，也謝謝科技部的付出與人道關懷的精神」，並在留言區表示：「細節不便說明，但我們國家真的默默做了許多」，透露目前科技部也已幫許多烏克蘭學者找到在中研院的短期研究工作。
網友聞訊表示：「好酷的友善」、「如果能延攬一些軍工產業的人才，對我們國防應該更有幫助」、「真的希望戰事快結束。太心疼烏克蘭人民、動物跟文物了。戰爭後的心理，不知道又要花多少時間才能好些」。
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