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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

影／民眾立院呼籲納管加熱菸、速審菸防法

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
立法院衛環委員會今天將排審「菸害防制法」，上百位民眾來到立法院群賢樓前，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求，陳情民眾拿著烤玉米與水煮玉米，嘲諷質疑只禁加熱菸不禁紙菸，質疑修法荒唐又標準不一。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天將排審「菸害防制法」，上百位民眾來到立法院群賢樓前，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求，陳情民眾拿著烤玉米與水煮玉米，嘲諷質疑只禁加熱菸不禁紙菸，質疑修法荒唐又標準不一。記者許正宏／攝影

立法院衛環委員會今天將排審「菸害防制法」，上百位民眾來到立法院群賢樓前，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求，陳情民眾拿著烤玉米與水煮玉米，嘲諷質疑只禁加熱菸不禁紙菸，認為如同「烤玉米能賣，煮玉米不能」，火燒菸草可以，蒸煮菸草就不行，新修法條荒唐又標準不一，質疑加熱菸到底哪裡有問題。

參加的陳姓網友受訪時表示，關於菸品定義，日前就在網上引發熱議，他們質疑，菸酒管理法明訂只要是菸葉、菸株、菸苗等或其加工品，可供吸用、嚼用、含用、聞用，一律統稱「菸品」。加熱菸從原料到成品都跟紙菸一樣，唯一差別在於紙菸是用火燒菸草，而加熱菸是用蒸氣煮菸草。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

立法院衛環委員會今天將排審「菸害防制法」，上百位民眾來到立法院群賢樓前，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天將排審「菸害防制法」，上百位民眾來到立法院群賢樓前，表達「納管加熱菸、速審菸防法」的訴求。記者許正宏／攝影

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