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幼童被蚊子叮腫大包 若有過敏體質需當心

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
王淳峻醫師評估和說明幼童眼下皮膚腫的原因。圖／部立桃園醫院提供
王淳峻醫師評估和說明幼童眼下皮膚腫的原因。圖／部立桃園醫院提供

2歲幼童在寶母家一覺醒來眼睛下方皮膚腫得像被打、快睜不開了。保母表示晚上聽到蚊子在耳邊嗡嗡聲，早上起床看到小孩就變這樣，因為越來越腫，家長擔心會不會變成蜂窩性組織炎？

衛福部桃園醫院醫師王淳峻表示，孩子免疫系統還沒發育完全，碰到蚊蟲叮咬，對有過敏體質的小孩而言，可能會誘發大量的過敏激素，造成嚴重的蕁麻疹，或血管性水腫，有時還有可能起水泡，這些嚴重的反應，隨著成長長免疫系統會成熟，慢慢改善。

王淳峻說明，萬一過敏已經發作了，可以口服抗組織胺或類固醇藥物，經過兩天就會緩解了；但如果過敏太嚴重導致喉部水腫甚至呼吸急促，就需要掛急診注射藥物處理。

桃園醫院護理師鄒瑞瑩說，預防方法是在蚊子叮咬初期，可使用強效類固醇藥膏擦拭覆蓋被叮咬之處，不用太擔心藥物過量，與其擦半天一班藥膏無效還被抓破，不如乾脆擦含有類固醇藥膏迅速止癢。

該如何確定是血管性水腫不是蜂窩性組織炎？王淳峻說，細菌入侵後要造成蜂窩性組織炎，通常皮膚要先被抓破，並且感染48小時後才會腫那麼明顯，若真是細菌感染小朋友早就痛到哇哇叫。若是因為搔癢而抓破皮膚，隔天開始紅腫熱痛，也不要輕忽，建議這就時候需要看醫師，評估是否需要使用抗生素。

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