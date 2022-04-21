完成南橫復通最後一哩路 梅山口到天池29、30暫不開放

南橫公路高雄市桃源區梅山口端至台東向陽端睽違多年將於5月初有條件通車，公路總局第三區養護工程處今天公告，因應南橫公路汛期災害整備，並在全線通車前測試梅山口至天池路段最後防災設備，4月29日至30日梅山口至天池段將暫不開放一般民眾通行。

三區處表示，將於29日、30日進行南橫公路梅山口至向陽路段，各瓶頸路段及隧道辦理防災設備巡檢及系統測試，測試期間一併辦理沿線保全、防汛人員實地教育訓練、管制演練及沿線環境整理，因測試及演練作業將密集動用相關人員及大型機具進出，為保障民眾及工作人員作業安全，梅山口至天池段台20臨105線0K到25K將暫不開放民眾通行。

三區處提醒，這兩天有意前往南橫公路管制路段的民眾，請提前規畫其他行程，全路段交通設施及防災設備整備完成後，南橫公路將以更安全、更智慧的面貌來服務用路人，這是南橫公路全線復通前的最後總整理，造成用路人的不便，尚請見諒。