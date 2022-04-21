雜糧類作物開首例 高粱收入保險今年正式開辦

因應國際糧食價格攀升，以及配合稻米產業結構調整、大糧倉政策、推動農業節水、減少碳足跡排放，農委會近年輔導農民種植高粱，並與金酒公司及農會簽訂合作契約，農委會今天宣布自今年開辦高粱收入保險，是首張雜糧類作物保險。試辦地區有桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等，其中台灣本島6縣市自一期作開始銷售，可於5月31日前投保。

農委會表示，為協助契作農民分散經營風險，推出高粱收入型保險，採縣市區域認定方式，以每公頃基準收入（產量乘價格）與每公頃實際收入差額為理賠標準，並考量品種、生長條件、及氣候環境等因素，產量及價格以台灣本島及金門分別計算。

農委會說，台灣本島自一期作開始銷售，有95%及85%兩種保障程度可以選擇，95%保障程度的保費每公頃2826元，85%保障程度的保費每公頃1295元；至於金門縣將在二期作推出，其保障程度為85%，保費每公頃1715元。

農委會將提供補助二分之一保費，部分縣市政府也有加碼補助，以提升農民投保意願。以台灣本島投保85%保障程度為例，扣除農委會補助，農民每公頃保費負擔為648元，換算成每分地約需65元。

農委會說，因應極端天氣發生頻率及強度日益增加，面臨的災害型態多元，藉由農業保險移轉風險，強化災變因應能力氣候變遷問題。農委會自106年起擴大推動農業保險，截至111年3月底止，已開發25種品項、39張保單。