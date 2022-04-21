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北市檢驗進口蔬果 新光三越福岡草莓農藥超標

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
新光三越南西店的福岡草莓、中正區農林水果販售的金桔農藥超標。圖／北市衛生局提供
新光三越南西店的福岡草莓、中正區農林水果販售的金桔農藥超標。圖／北市衛生局提供

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年3月共抽驗47件蔬果產品（國產37件、進口10件），結果2件進口產品不符合，不合格率為4.3％，包含新光三越南西店的福岡草莓、中正區農林水果販售的金桔，均農藥超標，其中農林水果還因無法提供產品來源，遭罰3萬元。

此次不符規定的產品包含新光三越南西店販售的福岡草莓，檢驗出3項殘留農藥；農林水果販售的金桔檢出1項殘留農藥，均不符農藥殘留容許量標準規定，屬於高風險農產品。

衛生局指出，農藥超標者依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，高風險農產品是衛福部食藥署透過歷年後，市場監測成果及行政院農委會於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數。

針對不合格產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源，屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，屬北市業者，經調查確認違規屬實，已依違反食品安全衛生管理法的規定處辦。

衛生局提醒，市面抽驗產品屬於終端管理，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題。

販售業者販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊，如廠商名稱、供應代號等拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

新光三越南西店的福岡草莓、中正區農林水果販售的金桔農藥超標。圖／北市衛生局提供
新光三越南西店的福岡草莓、中正區農林水果販售的金桔農藥超標。圖／北市衛生局提供

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