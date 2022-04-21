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外耳炎用藥「舒耳爽」遭下架恐斷貨 醫師：取代藥品多

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
外耳炎的用藥「舒耳爽耳用滴劑」因防腐劑成分不足，下架兩批、約兩萬瓶藥劑。圖／食藥署提供
外耳炎的用藥「舒耳爽耳用滴劑」因防腐劑成分不足，下架兩批、約兩萬瓶藥劑。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布用於治療細菌感染致外耳炎的用藥「舒耳爽耳用滴劑」因防腐劑成分不足，下架兩批、約兩萬瓶藥劑。因市面上同成分、同劑型藥品僅此一張藥證，回收後恐斷貨。不過耳鼻喉科醫師周慶明表示，抗生素類的耳滴劑很多可用其他耳滴劑取代，另也可使用口服藥物治療。

台灣源山股份有限公司生產的「舒耳爽耳用滴劑」主成分為CIPROFLOXACIN HCL、HYDROCORTISONE，主要用於因綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌及奇異變形菌等致病菌導致成人及一歲以上幼兒的急性外耳炎。

食藥署藥品組科長洪國登表示，藥品分為主成分和賦形劑，主成份為藥理活性的成分，而此藥為抗生素類用藥。主成份以外的成分則為賦形劑，包括溶劑、色素、防腐劑、矯味劑等。這次因藥品進行安定性試驗時發現防腐劑含量不足，雖不影響藥效，但基於規定仍啟動回收兩批（批號：2008011、2102011）。

洪國登表示，「舒耳爽耳用滴劑」為處方用藥，年使用量約1萬2000瓶，這次回收約兩萬多瓶，且市面上同成分、同劑型的藥品僅有這張藥證，因此恐有一段時間會斷貨。不過有其他抗生素成分的耳用滴劑可以取代，應不至於有缺藥疑慮。

食藥署已要求廠商應於5月13日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。民眾若有使用此藥品則切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

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