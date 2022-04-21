2022年地球日 上傳指定照片抽iPhone13

為響應2022年地球日，新北市環保局推出「投資我們的星球 我是新北12少」網路活動，4月22日起至6月5日止，只要將少用一次性物品、少塑膠、少用水等環保行動的照片，上傳至指定網站並完成任務，即有機會獲得iPhone13等獎項。

2022年422地球日主題「INVEST IN OUR PLANET投資我們的星球」，新北市今年推出「投資我們的星球 我是新北12少」網路活動，邀請民眾在日常生活中透過「少一點」的環保行動改善環境。

活動自4月22日起至6月5日止，民眾到活動官網上傳實踐「12少」之照片，寫下實踐內容及相關資料後，再分享至個人的Facebook頁面，完成任務即可參加抽獎。

獎品包含iPhone13、iPad、Nintendo Switch及遊戲片、OVO智慧投影機、Insta360 GO 2 拇指相機、Frigidaire美型微波爐、Philips手持式蒸汽掛燙機、Philips電動洗鞋機、Kodak 底片相機及底片、200元禮券等。

另外，今年民間企業提供企業夥伴特別獎，包含環保抽取式衛生紙-雙北專用垃圾袋版60名及企業直營平台Aeshop線上購物金500元1名。

除網路活動外，活動號召「不塑之客」們出實體任務，只要自備環保杯或環保容器，到板橋府中商圈及新板特區，找尋「新北不塑之客友善店家進行不塑消費，並與活動跳卡合照，將照片上傳至活動網站，即完成1次任務。

環保局補充，「投資我們的星球 我是新北12少」及「不塑之客出任務」皆為2022新北市環境季系列活動，即日起至6月5日止，將陸續推出富有環境教育意涵的活動，歡迎民眾至新北i環保Facebook粉絲專頁或環保局官網查詢。

「我是新北12少」：活動官網 https://reurl.cc/0pz3LY