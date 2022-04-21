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墾丁珊瑚產卵即將大爆發 滿天星斗浪漫景象線上直播

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，宛如天女散花般景象，畫面浪漫。圖／國立海生館提供
墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，宛如天女散花般景象，畫面浪漫。圖／國立海生館提供

每年農曆3月23日媽祖生日（國曆4月23日）前後是墾丁海域珊瑚繁殖的高峰期，今年適逢周未假日，不少潛客專程南下一睹美如燦爛星空的海底生態奇觀，墾管處今年再和海生館合作於22、23日晚上9時至9時半在墾管處臉書直播產卵即時影像。

墾丁海域各種珊瑚排放的卵和精卵束入夜後大爆發，在黑夜海中漫天飛舞，又稱「四月雪」，宛如滿天星斗的浪漫景象，更是生態的禮讚。

台灣潛水執行長陳琦恩說，墾丁海域內的珊瑚種類超過500種，包含各式石珊瑚與軟珊瑚，因珊瑚不具備護幼能力，為增加後代的存活率，採取夜間集體產卵模式，透過「卵海戰術」，將卵子及精子排放出，增加受精與存活機率，每年農曆媽祖生日前後是繁殖高峰期。不同珊瑚釋放的過程讓海底盡是各色的精卵，宛如星空般美麗， 每年吸引潛水愛好者專程南朝聖。

墾丁資深潛水教練蔡永春說，每年「媽祖生」信眾會舉辦盛大的慶典，這也是墾丁海域珊瑚繁殖的高峰期，大量珊瑚卵在燈光照耀下閃閃發亮，有如水下星空場面浩大壯觀，熱鬧度不輸陸上；珊瑚產卵高峰期時，各種珊瑚排放的卵和精卵束在海中漫天飛舞，此時也吸引無數垂涎珊瑚卵的生物來大啖一餐，是潛水玩家不能錯過的年度水下生態盛會 。

墾管處長林文和說，每年農曆3月底是墾丁珊瑚產卵海洋生態盛事「珊瑚週」，今年疫情未歇，墾管處將主題設定為「低碳減塑、疫起守護」，盼民眾改變生活習慣愛護海洋，23、24日兩晚將在墾管處臉書，與海生館合作直播珊瑚產卵盛況，民眾在手機螢幕前也能感受墾丁珊瑚生態之美。

墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，畫面浪漫。圖／墾管處提供
墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，畫面浪漫。圖／墾管處提供
墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，畫面浪漫。圖／墾管處提供
墾丁珊瑚產卵有「海底星空」美名，每年都在農曆3月23日（4月23日）媽祖誕辰前夕達到高峰期，畫面浪漫。圖／墾管處提供

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