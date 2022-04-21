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台鐵五一疏運曝光 王國材：類火車接駁、保證有車搭

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材強調，保證一定有車可以搭，交通部管的是台鐵的疏運，只要民眾到台鐵車站來，就可以有車搭。本報資料照片
交通部長王國材強調，保證一定有車可以搭，交通部管的是台鐵的疏運，只要民眾到台鐵車站來，就可以有車搭。本報資料照片

台鐵工會不滿交通部未充分溝通，就把台鐵公司化條例草案送進立法院審議，台鐵工會擬發動五一合法休假行動，台鐵預估最慘的情況恐怕只能開出17班次，交通部明天將宣布疏運配套措施。立法院今天上午針對公司化條例草案進行逐條審議，五一到底怎麼疏運，也受到多名立委關注。

交通部長王國材說，疏運的部分，會有高鐵、國道客運的加班車，沒有的部分，會以「類火車」的概念，利用遊覽車來接駁。

王國材表示，主要是東部的部分，會利用遊覽車，以類似區間車、公路客運的方式，沿著台九線行駛，並以台鐵每個車站當作停靠點。

不過立委傅崐萁質疑，交通部的立意很好，但可行嗎，屆時台九線滿滿的車，難道遊覽車可以開到軌道上去了嗎？不是會回堵到宜蘭、台北、基隆了嗎，車子開得動嗎？

立委洪孟楷則質疑，所以會有多少遊覽車，屆時全都開到台九線上，豈不是更塞車，難道又是要民眾做「聰明用路人」嗎？

對此，王國材說，保證一定有車可以搭，交通部管的是台鐵的疏運，只要民眾到台鐵車站來，就可以有車搭。

台鐵公司化

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