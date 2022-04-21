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南部5縣市掃碼公廁給評價 可獲綠點換衛生紙沙拉油
為響應世界地球日，環保署今天表示，4月22日起至7月31日在南部5縣市推出「公廁巡田水」任務，民眾只要在嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣及台東縣的267處旅遊景點附近公廁掃碼評價，就可以賺取綠點，以參與評價的時間排序贈送，共3000萬綠點送完為止，可用來兌換衛生紙、沙拉油等產品。
南部是歷年登革熱疫情熱區，為在夏天前巡視環境，環保署表示，將推出期間限定及地區限定活動，讓民眾巡視旅遊景點公廁，同時掃碼給評價讓環境更好，由於高雄市與台南市都屬於直轄市，人力及資源相對較其他南部5縣市充足，且公廁管理一直以來均獲良好評等，因此本活動只限定非六都的南部5縣市。
民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍合照，即可獲得500綠點，同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，也就是每天最多可以獲得1500綠點，只要掃碼7天即可獲得1萬500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等環保產品，累積1萬綠點還可以一次兌換一串衛生紙。
環保署說，近年來我國公廁品質不斷提升，但除了公部門平時巡檢公廁外，也希望透過鼓勵民眾共同參與，在旅遊景點公廁掃碼給予評價，好的公廁要讓大家知道，更要找出負評公廁熱區，讓公廁管理單位知道缺點、盡速改善，落實清潔維護工作，提高服務品質。
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