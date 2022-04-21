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揪出肺癌基因型掌握黃金治療期 雙和醫院推罕見肺癌展
為幫助民眾經鬆了解非小細胞肺癌與次世代基因定序，找出肺癌致病根源，衛福部雙和醫院舉辦「揪出肺癌基因型掌握黃金治療期」衛教策展活動，展覽將一路展至月底，期望藉此提升民眾病識感。
肺癌是隱形殺手，病患常錯過黃金治療期，其中佔國人最多數的是非小細胞肺癌，雙和醫院為鼓勵患者勇敢面對，並透過次世代基因定序掌握黃金治療期，與台灣諾華攜手合作於15日至29日舉辦罕見肺癌展，透過寓教於樂的趣味性插圖與動畫，幫助患者輕鬆了解非小細胞肺癌與次世代基因定序的關鍵資訊。
雙和醫院胸腔內科主任馮博皓分析，肺癌初期症狀不明顯，多為咳嗽、胸悶、呼吸急促等，患者容易輕視症狀，導致延誤治療，約有六成患者確診時已屬晚期，不過民眾確診後無需過於沮喪，目前非小細胞肺癌已進入精準治療時代，除可延長存活期，更可依據對副作用的耐受程度調整病患的療程，打造預後與生活品質兼具的療程。
馮博皓說明，標靶藥物可幫助晚期肺癌患者與疾病抗衡，但需要對症下藥，也就是說要先找出致病基因型後才可接續治療，然而非小細胞肺癌的致病基因型可不只一種，除了約占半數的EGFR以外，還有排名第二的ALK約占5%，還有占1至4%的BRAF、ROS1、MET、KRAS等。過去基因檢測僅能檢視單點基因，所幸現在已有可一次檢測數十種甚至數百種的次世代基因定序可用，一次性檢測即有望找出致病根源。
雙和醫院醫療副院長劉燦宏表示，醫院早在2008年10月成立癌症中心，整合院內癌症臨床專業醫護人員、營養師、藥師、社工師、心理師、志工等，包辦患者的肺癌治療、心理輔導、日常照護，也集結社區資源幫助患者完成自我實踐、擺脫肺癌糾纏。此外，雙和醫院團隊更是建立全國性胸腔醫學中心並和國際接軌，成為亞洲新興的胸腔醫學重鎮。
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