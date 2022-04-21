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台東火車站9成員工不加班、火車恐停駛 破萬旅客受影響
不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院，台鐵企業工會決議5月1日集體休假，其中，台東火車站員工已有9成簽署響應，勞動節當天東部幹線恐全面停駛，影響旅客數預估破萬。台鐵企業工會台東分會理事長張博翔說，「東部幹線火車開不開，關鍵點不在台鐵員工，而是交通部」。
張博翔說，東部幹線及南迴線全面停駛，對旅客的不便是必然的，也只能請旅客體諒我們（台鐵員工），我們很誠懇的希望交通部能坐下來談，但交通部認為沒有必要，既然沒有必要，我們當然有自己的作為，當天是否火車開不了，關鍵點不在我們身上，而是交通部，若火車不開造成旅客困擾，大家就一起來承擔後果。
他說，目前台東火車站員工簽署5月1日不加班的員工有501人，幾乎占了9成，若按這樣的簽署響應，可以確定的是東部幹線包括北迴及南迴線所有火車，99.9％是無法順利開出，火車站各項運務自然也可能停止；我們是依法假日不加班，也定義為不加班的簽署，表達對交通部政策的不滿。
張博翔強調，台鐵改革不能因重大災害發生，就等同於台鐵要公司化才能解決，交通部長王國材的談話不是在安撫台鐵員工，而是火上加油，只說要員工自立自強，不要停工造成民眾的不便，根本沒有發自內心想要和員工談的一種說法，我們當然不是三歲小孩，自然會判斷他說的話，所以自今感受不到他的誠懇。
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