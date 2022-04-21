台中女腳踩特斯拉椅背嗆「家裡開醫院」 司機一路高EQ應對獲激賞

一名台中特斯拉計程車司機昨(20)日在臉書社團「Tesla model3 多元計程車」中上傳3則影片，畫面中一名女子在上車便直踩著特斯拉椅背，司機以言語制止後，該名女子非但未收回腳，反倒開嗆司機，並當場向叫車平台客訴該名司機。

原PO表示，影片中是同為開計程車的同事遇到的事。在第一則影片一開始，清楚可見該名搭車的女子，在上車後便將雙腳踩在特斯拉椅背上，只見司機邊開車卻不停望向後方，最後終於出聲問她：「小姐，那個腳有乾淨嗎？」女子回答：「你這樣問什麼意思？」司機說：「妳踩著下一個客人要坐的。」女子表示「我人不太舒服」，司機再要求：「腳可以放在地上嗎？」雙方便發生衝突，女子直接喊：「是要嗆聲嗎？」

女子不甘示弱，表示司機這樣對一個女生是不是太沒禮貌，司機則回：「女生就可以踩著坐墊是不是？車妳的是不是？」女子回答：「客人怎麼坐是客人的事吧？」司機回答：「客人怎麼坐？客人可以好好坐，但妳踩到我的坐墊就不對。」

兩人在發生口角後爆發衝突，女方不斷以髒話回嗆，司機也回答：「我一定告爆妳。」再次重申：「妳憑什麼踩在不是妳的坐墊上？」女子則回：「你憑什麼污辱我」，隨後女子便開始言語攻擊，不斷問著司機車子是不是乾淨，並自爆自己家裡開醫院，「別以為我今天穿這樣，我也不是那種沒有背景的人。」再次嗆爆司機身上各個部位是不是乾淨，更問司機：「你是不是有打第三劑」，和一連串人身攻擊言語。

女子隨後再表示：「我今天心情不好」，並說自己身心狀況有問題，還嗆司機：「你今天毀掉一個人的情緒，知道你造了多少業障嗎？」語畢並向司機伸出自己的一隻腳，直問：「來來來，香不香？我黑白兩道也是都很熟。」並說：「我最討厭司機對女乘客性騷擾」，稱言語污辱也算在內，最後還脫口以英語回嗆司機，並在車內撥電話給叫車平台打算客訴。

不少網友看完影片後，都覺得這名司機「EQ高到爆表」，「應該直接停路邊，拒絕繼續行程，讓她下車」、「司機大哥真是辛苦了，該告還是要告的，有人要提早發年終不能不領啊！」、「他應該搭救護車，而不是計程車」、「這回一定沒有女權要跳出來護航」，不少人也發現女乘客並未確實戴好口罩，「最好肉搜出來，開的是那家醫院」。