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胸腔凸起腫塊才發現長膿瘍 就醫發現竟是未熟雞蛋惹禍

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
電腦斷層發現胸腔膿瘍，所幸膿瘍範圍雖大，但尚未侵蝕肋膜。圖／台北慈濟醫院提供
電腦斷層發現胸腔膿瘍，所幸膿瘍範圍雖大，但尚未侵蝕肋膜。圖／台北慈濟醫院提供

新北一名賴姓男子平時早餐喜歡吃未熟蛋，有天發現胸前有凸起腫塊，並伴隨疼痛、胸口緊悶。台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，經檢查發現賴先生是胸壁膿瘍，可能因不乾淨食物造成，在引流手術後恢復良好，呼籲民眾用餐的食物一定要煮熟，以免將病菌吃下肚子，危害健康。

身體一向健康的55歲賴先生，沒有慢性病也幾乎不感冒，平時總愛在上班路上到早餐店買未熟蛋當早餐。他胸口右邊日前突然有凸起腫塊，一個禮拜就大到8公分，但沒有其他不適，腫塊外觀也沒有發紅，只是伴隨疼痛、胸口緊緊、悶悶的，在附近醫院就診並吃了兩周多的抗生素都不見改善後，最後到台北慈濟醫院胸腔外科。

台北慈濟醫院指出，賴先生經電腦斷層發現是胸壁膿瘍，透過細針抽吸更抽出巧克力醬般的膿液，進一步化驗，發現此為極罕見的沙門氏菌造成的胸壁感染，排除所有致病因子，推測是吃下沒洗乾淨又未煮熟的雞蛋所導致。

洪嘉聰表示，考量膿瘍範圍大，決定執行切開引流手術，在病人胸前切一5公分的切口後，將膿液清除乾淨，同時清除周圍被侵蝕爛掉的組織，放置引流管，並在術後施以預防性抗生素。

洪嘉聰說明，賴先生在一個禮拜後，異常的發炎指數和白血球均降至正常值，恢復良好，免除感染惡化的危機。沙門氏菌不是罕見菌種，感染後多是嘔吐、拉肚子等腸胃症狀，造成胸壁膿瘍的情況相當少，像賴先生般健康的人被感染，且沒有其他症狀者更是少見。

洪嘉聰提醒，即便再健康，還是有可能因為食入不乾淨的食物造成感染。沙門氏菌常附著於鳥禽的蛋上，民眾若要外食，建議食物一律煮熟，避免生食，即便在家開伙也要確保食物新鮮，徹底清洗後再烹飪，以免將病菌吃下肚子，危害健康。

台北慈濟胸腔外科醫師洪嘉聰看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟胸腔外科醫師洪嘉聰看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供

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