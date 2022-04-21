五一不加班將辜負部長期待 台鐵工會：別把員工妖魔化

台鐵公司化爭議不休，台鐵工會擬發動「五一合法休假」行動以示抗議，交通部長王國材才發出千字文，隔空向工會溫情喊話，希望工會三思。對此，台鐵工會今凌晨發出聲明，指台鐵員工想向部長說，我們的需求很簡單，「安全、安定、永續經營」，辜負部長的期待深感抱歉，期許得到大家的諒解。

台鐵工會表示，對於「五一不加班活動」絕非是為了不便民而發起的，希望部長不要再把台鐵員工妖魔化，我們純粹只是用行動來表達對於交通部霸道的行為的不滿，為了重返台鐵榮光而努力！我們不再被部長的道德綁架。

台鐵工會說，「五一不加班」實質上絕非罷工也絕非癱瘓交通，只是行使勞工的權益提出「不加班」的訴求，絕非如部長所說台鐵人不樂於付出，不然，我們不必選擇只在「五一」這一天，而是整個連續假期，國人的不便我們也在乎，台鐵人志在服務的高尚情操一直都在，「不是我們不懂部長，而是部長不懂我們」。

台鐵工會也表示，感謝這兩年，為了改善同仁的待遇，行政院與交通部積極為台鐵同仁爭取多項福利，但這都是因為台鐵的薪資結構與福利對於相關公家單位與國營事業而言來說，是低於標準值的。

此外，王國材也在信中寫「在去年4月2日太魯閣號重大事故後，期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇。」不過台鐵工會質疑，試問部長，如果沒發生重大事故，安全就不重要了嗎？安全對於台鐵同仁來說，是一件很重要的事，這是我們的工作環境，我們比民眾還在乎，但我們的反應您聽到了嗎？

台鐵工會表示，為符合社會大眾的殷殷期盼而需要改革，「這我們都懂也同意，但不表示，交通部可以為所欲為」，在沒有溝通的情況下，將不清不楚的公司條例草案送審，難道這就是部長的德政。

台鐵工會表示，台鐵的債務有多少是政治利益的交換條件、又多少是身為政府單位定位下的固定成本等，這些都不是員工應該負責與承擔的，也許百年老店可以扣上「行政組織體制的僵化」，但這也是因為組織體系龐大的問題所在，該檢討的絕非是基層員工。

台鐵工會指出，當組織有問題需調整的都是高階主管，台鐵的體質越來越差，也是高階主管需要負責與檢討的，而「業務的推展欠缺自主彈性」，這是我們能解決的嗎？要解決這些束縛只要鬆綁法令即可，不需要大費周章的公司化，然而絕非是拿我們的資產打主意，最後資產沒了，債務依然存在，這叫員工們情何以堪」。

對於王國材指已舉辦過多場說明會，台鐵工會則說，也許部長認為，形式上的溝通，毫無實質的意義存在，在部長的心理只要達成任務，任何事都不重要，這樣的心態工會怎麼可能同意。

台鐵工會表示，目前條例都在立法院，審議的內容也跟部長說所說的不同，這要我們如何相信？台鐵安全改革不只是部長所說的是「現在進行式」，更是大家應該一直努力的「未來式」，所有的規劃與設立都必須是必要且可行的，絕非是天馬行空、不切實際的，也不是為了安插所謂的特定人士而成立的，這樣才能順應社會潮流，徹徹底底的從軟硬體上改善，達到營運安全目的，以符合國人期待以確保社會大眾行之安全。