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彭啟明指未來一周回溫像初夏 鄭明典：迎偏濕暖天氣

聯合報 / 記者邱瓊玉董俞佳／台北即時報導
今天開始未來一周將會顯著回溫像初夏的感覺，要留意這波的變化及調整，顯著偏熱。本報資料照片
今天開始未來一周將會顯著回溫像初夏的感覺，要留意這波的變化及調整，顯著偏熱。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，偏東風環境，濕暖天氣要來了。「大尺度北風退得遠遠的，都看不到了。暫時會是熱帶東風影響，東風接近台灣會逐漸轉為東南風到南風，未來會有一段偏濕暖的天氣」。不過，更後面還是會有北風接近，到時很可能就是梅雨的型態了。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天的天氣和過去幾天偏涼冷相比，顯著的大轉變，最主要是整個環境場改為偏東到東南風，北部、東北部今天清晨溫度上已經普遍大幅回升3度，已經有19-20度，今天開始未來一周將會顯著回溫像初夏的感覺，要留意這波的變化及調整，顯著偏熱。

彭啟明說，目前北部海面仍有道鋒面正在掠過北台灣，北台灣仍較為陰沉，偶有局部短暫陣雨，不過這波鋒面後面沒有東北風，反而目前已經是偏東南風，環境上有很大的差異，清晨不少地方也有顯著濃霧，尤其西半部的丘陵或靠山區，預計這波很快就會通過，下半天北部會轉為較為晴朗的天氣。

今天北部白天的高溫可以到26-27度，中南部28-30度，東半部26-28度，彭啟明說，明後天回溫更顯著，轉偏熱，清晨的低溫都可以到20-23度，和過去幾天相比有很大落差。

彭啟明說，預計周日、下周一水氣可能增多，午後陣雨也可能增加，也要留意是否有些華南的小系統移入，但這變化很快，只能前一兩天留意觀察。

彭啟明表示，下周也要觀察，菲律賓東方海面上，由於整個太平洋高壓逐步開始醞釀發展，顯著的東風波動，是否有機會有些擾動發展起來，其實過去幾天都有些小低壓的發展，但欠缺東風，下周開始將顯著偏多，預期不穩定會提高，可能有低壓擾動發展機會。

彭啟明 天氣動態

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