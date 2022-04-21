這些時候真的不想自己打掃！找居家清潔服務小心5大地雷

生活忙到不可開交，導致沒有時間打掃？廚房汙垢、物品雜亂、衛浴水垢，讓你不知該如何下手整理？順應時代的改變，居家清潔、到府收納、代收垃圾等服務，如雨後春筍般出現。

只是網路上居家清潔公司琳瑯滿目，民眾該怎麼找才能找到符合自己預算又服務好的清潔廠商？有沒有哪些注意事項要注意避免踩雷？究竟何時最該找居家清潔服務？今天不藏私一次報你知！

一、找居家清潔4大時機

1.剛生產完，新手爸媽沒時間打掃

身為新手父母，若沒有強大的後援幫助，在初期生活絕對是天翻地覆，畢竟照顧小孩必須餵奶、哄睡、準備副食品，若還要打掃做家事，可說是忙起來，可能連吃飯都沒有時間，這時候請專業的到府打掃，不管是協助收納、還是針對重點區打掃，都能讓新手爸媽小喘氣休息一下，堪稱最佳救星！

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2.準備搬家，交屋需清潔

之前在臉書社團《信義區三兩事》就有網友提問，表示當租屋約滿後退租，要不要給房東清潔費？可見租屋族不只要煩惱搬家問題，就連交屋清潔也必須注意。如果只是小小的套房，或許自行打掃就行，但要是整層住宅，就很推薦找清潔公司來打掃清潔，不僅方便省事，也能將房子乾乾淨淨地還給房東。

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3.過年大掃除，需專業協助

農曆年前都必須全家動員大掃除的請舉手！大掃除這項傳統習慣，有迎新除舊的意義，只是累積快一年的髒污，民眾光是想該怎麼清潔、打掃順序，就一個頭兩個大，因此直接找專業的清潔公司到府服務，可幫助家人減輕負擔，輕鬆迎接新的一年到來。

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4.新家裝潢想直接入住，急需專家細清

新屋裝潢好了，想立即入住？那你準備好「細清」了嗎？基本上在工程合約裡，就有包含粗略的清理現場，只是現場仍有許多粉塵、木屑，若想自行清潔，絕對是件大工程，所以有不少民眾都會選擇找清潔公司來細清整理，讓你新家一次清潔就搞定！

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二、找居家清潔5大痛點

1.清潔廠商品質參差不齊

網路上居家清潔大小品牌、個人接案都有，品質相對來說參差不齊，因此民眾在找居家清潔服務時，請注意官網是否有公開透明清潔員的履歷、評價，若能指定清潔員更好。

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2.清潔程度不穩定

正因為清潔廠商品質參差不齊，民眾可能會遇到清潔員，其實是沒有受過專業訓練的，導致清潔品質就很難統一，很容易花大錢卻沒得到應有的專業服務，因此事前查資料、看評價就顯得很重要。



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3.清潔爭議求助無門

由於清潔是否乾淨很主觀，因此產生糾紛爭議時，廠商不一定會願意負責到底，容易導致消費者求助無門，只能摸摸鼻子認了，自認倒楣，所以在找清潔廠商時，一定要注意合約在糾紛這塊，雙方是怎麼定義？會怎麼處理，才能避免爭議產生。

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4.需自備清潔用品

工欲善其事，必先利其器，在打掃方面，想要打掃乾淨，肯定需要準備許多對應的清潔用具，倘若是需要消費者自行準備，不僅要多花費金錢購買清潔用品，也不見得買到符合需求的物品，因此直接找有自備清潔用品的廠商就很重要！

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5.恐被臨時改時間

有些清潔員因為是個體接案，若人手不足就可能會突然跟雇主改時間，對民眾來說，好不容易才預約好，突然改期會造成時間安排上的困擾，所以說找有保障的品牌非常重要，對消費者的權力才有保障。

上述的５大雷點，有沒有哪個居家清潔品牌能夠一次解決的？當然有！信義居家推出居家清潔常客專屬優惠，以「訂閱制」概念，分為月月清與周周清方案，不僅享有價格優惠，針對以上五點也都有各自應對的方法，讓消費者預約居家清潔更加便利。



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▲信義居家首度推出居家清潔常客優惠，以雙北為服務範圍，以「訂閱制」模式，解決過去消費者自行找居家清潔的5大痛點，並且提供保留供不應求的年前大掃除預約席次。詳情請上官網查詢。

居家清潔消費者不只在意價格 對清潔員的挑選也很注重

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/04/18~2022/04/17)來看【居家清潔】的熱門關鍵字可以發現，消費者最在意的除了有「價格」、「優惠」、「體驗」外，從「乾淨」、「負責」、「認真」這幾個關鍵字可得知，民眾對於清潔員的品質也很注重。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2021 年 04 月 18 日至 2022 年 04 月 17 日。