今起回溫「準備熱得像夏天」 吳德榮：注意熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起北部將轉為多雲時晴，中南部晴時多雲，北部舒適、中南部微熱，早晚涼。北部17至28度，中部19至30度，南部19至32度，東部16至29度。

明天起至下周三台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北部高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度左右。明天各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

周六、周日低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至周三低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

吳德榮說，歐、美、加等國模式皆模擬期末第7至10天，在菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展的跡象；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一周後不同模式所模擬的位置、強度，存在明顯差異。期末有熱帶擾動發展是可參考的，但若進一步探討其路徑則言之過早，需持續觀察。