聽新聞
test
0:00 / 0:00
今起回溫「準備熱得像夏天」 吳德榮：注意熱擾動發展
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起北部將轉為多雲時晴，中南部晴時多雲，北部舒適、中南部微熱，早晚涼。北部17至28度，中部19至30度，南部19至32度，東部16至29度。
明天起至下周三台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北部高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度左右。明天各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。
周六、周日低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至周三低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。
吳德榮說，歐、美、加等國模式皆模擬期末第7至10天，在菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展的跡象；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一周後不同模式所模擬的位置、強度，存在明顯差異。期末有熱帶擾動發展是可參考的，但若進一步探討其路徑則言之過早，需持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言